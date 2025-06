Vešel se do elitní desítky, je druhým nejlépe draftovaným obráncem letošního roku. Čech Radim Mrtka se v noci na sobotu z devátého místa dočkal lasa do NHL. Vzalo si ho Buffalo. „Chtěl bych ho znovu přivést ke slávě,“ prohlásil osmnáctiletý zadák sebevědomě. V prvním kole ho doprovodil ještě krajan z útoku Václav Nestrašil, jehož z 25. pozice získalo Chicago. Absolutní jedničkou se stal nový bek NY Islanders Matthew Schaefer, který se dojetím po loňské smrti matky rozplakal. Další kola draftu pokračují v sobotu od 18 hodin českého času. Sledujte ONLINE >>>

U Sabres čeká Radima Mrtku konkurenční boj se solidní zásobárnou podobně vysokých obránců, k bezmála dvěma metrům se táhnou i Michael Kesselring, Owen Power nebo Mattias Samuelsson. S tím si ovšem zatím odchovanec Havlíčkova Brodu s minulostí v Třinci a juniorce Seattlu neláme hlavu.

Sobotní draft ho napumpoval pozitivní náladou. „Byl to skvělý pocit, sen pro každého kluka, hlavně když jdete takhle vysoko. Jsem hrdý, že můžu zamířit právě do Buffala, už jsem viděl zázemí i kluziště. Prostě úžasné! Dám do toho srdce. Těším se na nový tým i město,“ sděloval obr vnitřní pohnutky.

Žhavým zájemcem o služby české naděje byli i Krakeni ze Seattlu, kteří vybírali o pozici dříve. Nakonec si ovšem zamluvili útočníka Jakea O’Briena, takže urostlý Mrtka zbyl pro Sabres. Ti během testů mladíků před draftem neprojevovali o krajana žádný mimořádný zájem, ale jakmile se šance naskytla, nezaváhali.

Mrtka pobavil novináře, potřebuje dohnat mezery

Mrtka se tak přesouvá třeba za jiným Čechem Jiřím Kulichem, jenž v předchozím ročníku naplno prorazil v ofenzivě hlavního týmu, což obránce rovněž připomněl. „Máme v mančaftu jednoho českého kluka, zná město i diváky. Co jsem slyšel, právě fanoušci jsou v Buffalu úžasní. Já pro něj udělám vše. Například na Dahlina jsem se díval jako na svůj idol, takže bude super hrát s ním v jednom mužstvu,“ avizoval Mrtka.

Jeho jméno na pódiu v Los Angeles oznámili členové rockové skupiny The Goo Goo Dolls, která symbolicky vznikla v Buffalu a zřejmě nejvíce se proslavila hitem Iris v roce 1998. Tehdy Mrtka ještě pochopitelně nebyl na světě. Novináře pak bavil tím, že kapelu nezná a mezery potřebuje dohnat. „Ani jsem nevěděl, co jsou zač. Musím si je poslechnout,“ vysvětlil.

Dosavadní hráč juniorské OHL se stal po Davidu Jiříčkovi (6) nejvýše zvoleným českým hráčem na draftu NHL za posledních šest let. Ve dvou uplynulých dekádách na tom byli lépe jen Jakub Voráček (7), Pavel Zacha (6), Filip Zadina (6) a už zmíněný Jiříček. Zásluhou forvarda Václava Nestrašila se navíc Česko po dvouleté odmlce znovu dočkalo dvojice zástupců v elitním kole.

Očekávaná jednička draftu s krutým osudem

Na vrchol pořadníku vystoupal dle očekávání zadák Matthew Schaefer, klenot newyorských Islanders. Výběr hodně prožíval, na akci dorazil ve speciálním saku s fotografiemi svých blízkých včetně zesnulé matky, o kterou přišel vloni vinou rakoviny prsu. Jakmile pak vešel na pódium za ligovým komisionářem Garym Bettmanem, nedokázal udržet slzy, prstem ukázal směrem k nebesům. Více o jeho krutém osudu čtěte zde>>>

Kromě dojemného vzkazu stále teprve sedmnáctiletého talentu diváci události a zástupci klubů z nejlepší ligy vestoje ocenili i výstup Meredith Gaudreauové. Vdova po vloni zesnulém hokejistovi Johnnym Gaudreauovi, který spolu s bratrem před rokem nepřežil srážku s autem, oznámila jménem Columbusu volbu celkově čtrnáctého obránce Jacksona Smithe.

Druhý skončil ofenzivní univerzál Michael Misa (San Jose), trojku doplnil Švéd Anton Frondell (Chicago). Početně vládli Kanaďané, dočkalo se jich hned devatenáct.