Kometa loupila v posledních vteřinách. To se kapitánovi povedlo, chválil Holík

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 15:29. Válek, 28:09. F. Lukeš Hosté: 10:26. Mueller, 34:51. Kašpar, 57:21. L. Čermák Sestavy Domácí: Janus (Hanuljak) – Ščotka, Porseland, L. Doudera, Hunkes, Suchánek, Březák, Romančík – Válek, J. Mikúš, Petružálek (C) – F. Lukeš, V. Hübl (A), Myšák – Korkiakoski, J. Kloz, D. Tůma – Matoušek, M. Hanzl, M. Havelka. Hosté: Kašík – Barinka, O. Němec (A), Gulaši, Štencel, Malec, Bartejs, Schaus – Mueller, P. Holík, Zaťovič (A) – Kašpar, L. Čermák (C), R. Zohorna – Mallet, Hruška, Dočekal – Köhler, Střondala, L. Horký. Rozhodčí Hradil, Úlehla – Gerát, Hynek Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov Návštěva 5 345 diváků

V závěru to vypadalo, že rozhodnou spíš domácí, pak jste jim připravili šok. Jak byste zápas zhodnotil?

„Pro nás to jsou určitě důležité tři body. Dobře rozehraný jsme měli i sobotní zápas v Karlových Varech, ale sami jsme si to pokazili. Tentokrát jsme taky dobře začali a naštěstí to dotáhli k vítězství.“

Dlouho to vypadalo, že se prosadíte jen z přesilových her...

„Nevím, jestli tam byl extra velký problém, ale měli jsme hodně neproměněných šancí. Ať mezi kruhy nebo samostatné nájezdy. Je skvělé, že na konci se to kapitánovi povedlo.“

Pochválit můžete i sebe, sám jste na dvě branky přihrával. Souhlasíte, že to byl, i výsledek správného načasování, schopnosti vystihnout správný moment?

„Přesilovka je o trpělivosti. Když máte puk pod kontrolou, jenom čekáte na jejich chybu. Dvakrát to vyšlo.“

V týdnu jste hráli ve Finsku Ligu mistrů, o víkendu dva extraligové zápasy ve dvou dnech. Bylo to hodně náročné?

„Těžké to bylo, ale síly máme. Škoda, že jsme to neurvali i v sobotu v Karlových Varech. To nás trošku srazilo dolů, ale rychle jsme se oklepali.“

Vaše formace s Muellerem a Zaťovičem je hodně vytěžovaná. Není toho někdy až příliš?

„Spíš kluci ode mě z lajny to mají těžké, protože chodí taky na oslabení. Já si trošku dáchnu, takže to tak náročné nemám.“

Jak byste ohodnotil asi největšího soupeře, Jaroslava Januse v litvínovské brance?

„On chytá celkově dobře. Je to kvalitní gólman. Jak jsem říkal, měli jsme nějaké šance a on nás vychytal. Zaplať pánbůh, že ten poslední gól pustil.“

