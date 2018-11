Američan v Kometě se učí česky. Mueller o králi Brna i NEJ fanoušcích

V NHL nastřádal 297 zápasů, trénoval ho legendární Wayne Gretzky. Zahrál si s Milanem Hejdukem nebo Radimem Vrbatou. Byl u toho, když při šampionátu v Bělorusku v roce 2014 tým kouče Vladimíra Růžičky v sestavě s Jaromírem Jágrem vyřadil v bláznivém čtvrtfinále právě Američany.

„Hokejový život je nevyzpytatelný. Říkáte si, že ty lidi, kteří vás porazili, už nikdy neuvidíte. No, a najednou jsme v jednom mužstvu,“ s úsměvem připomíná Ondřeje Němce a Martina Zaťoviče.

V Kometě, do níž přišel během léta, hraje v elitní formaci. Když je na ledě, neustále se něco děje. Drží se na osmém místě bodování celé extraligy (18 bodů v 18 zápasech), mezi cizinci je druhý nejlepší za Slovákem Hudáčkem. Přes rok nemohl hrát kvůli následkům otřesu mozku. I proto jeho kariéra v NHL uvadla. V Kometě ale ukazuje, že ne náhodou se předtím v zámoří dokázal prosadit. Učí se česky, zajímá se o zdejší kulturu. A není to z jeho strany jenom póza.

Chci ukázat respekt k vaší kultuře

V Evropě jste za posledních pět let vystřídal Švýcarsko, Švédsko a Rakousko. Jak se vám líbí v Česku?

„Je to tady skvělé. Opravdu.“

V čem nejvíc?

„Brno nabízí spoustu možností na vyžití, je to druhé největší město v Česku. Lidé jsou skvělí. Je tady hodně vysokých škol, takže i proto spousta lidí umí anglicky. Snažím se ze všech sil naučit česky. Opravdu. Ale…“ (usměje se)

Moc to nejde, že?

„Moc ne. (usměje se) Je to fakt těžký jazyk.“

Tak proč je pro vás tak důležité se ho naučit?

„Už jenom kvůli tomu, abych ukázal respekt vůči zemi, kde hraju. Působil jsem dlouho v NHL. A kdokoliv tam přišel z ciziny, musel se naučit anglicky. Tak proč bych se o to samé nemohl pokusit i já, když hraju u vás? Je to pro mě důležité. I proto, abych ukázal, jak vaši zemi i kulturu uznávám. Jde o to minimálně projevit snahu, ale já se to chci opravdu naučit.“

Už něco zvládáte?

„Pár základních slov. I těch, která padají v kabině nebo na střídačce. Ale zatím to tedy není žádná sláva.“

Spoluhráči vás chválí, že se snažíte leccos zjistit i o české kultuře, historii.

„Samozřejmě. To souvisí i o tom respektu, jak jsem o něm mluvil. Nejenom k vaší zemi, ale i k celému týmu, ke spoluhráčům. Abych věděl, o čem se s nimi bavit. Aby to nebyl jen samý hokej.“

Stále jezdíte na tréninky i zápasy tramvají?

„Ano. Je to nejlepší způsob. Mnohem rychlejší než autem. Navíc se můžu pohybovat mezi lidmi, trochu blíž je poznat. Seznámit se s každodenním chodem města i běžným životem.“

Poznávají vás lidé občas?

„Někdy se stane, že jo. Ale zase ne tak často. Oni mají svých starostí dost, než koukat na to, kdo s nimi jede. Většinou i mívají sluchátka na uších a soustředí se sami na sebe. Ale mě baví pozorovat všední život.“

Máte lehce zapamatovatelnou tvář. Dlouhé vlasy, plnovous. Chcete i díky vizáži zastrašovat soupeře?

„A víte, že ani nevím?“ (usměje se)

Takže to není kvůli image?

„Vždycky jsem měl dlouhé vlasy. Před pár lety jsem si nechal narůst knírek. Měl jsem ho dlouho, potom jsem se rozhodl, že si ho oholím. Ale toho člověka bez něj jsem nepoznal. (usměje se) Takže jsem se k němu vrátil. A ta bradka? Prostě ji nosím… Občas mi manželka řekne, jestli bych se neoholil, ale zatím jsem to neudělal. Podle mě to vypadá hezky.“ (směje se)

Fanoušci Komety? To jsem nikde nezažil

Působíte drsně, ale bitkař nejste, vaší doménou je produktivita.

„Nervu se, to je pravda. Snažím se být hráč na všechno. Hlavně je mým cílem, aby se díky mně zlepšovali i spoluhráči. A celkově abychom byli jako tým úspěšní.“

Hrajete v první formaci, střelecky se vám daří, v nové lize jste se rychle adaptoval, že?

„Je to příjemný pocit. Ale každý gól je zásluhou celé pětky. Nikdy ho nemůže dát člověk sám, proto jsou v hokeji asistence. S Petrem Holíkem a Zatem (Martinem Zaťovičem) nám to šlape, funguje mezi námi dobrá chemie. Snad nám to vydrží co nejdéle.“