Trenér drsňák a Kempného bolavá radost. Takhle se v NHL slaví se stehy

Calgary zničilo Coyotes šesti brankami, ale ještě potupnější pravděpodobně bylo to, že tři z nich si hráči pouštního týmu nechali dát ve vlastním oslabení. Přitom oni sami patří v lize na úplnou špičku! Zatímco Philadelphia, Florida, Washington, Anaheim, Buffalo a Pittsburgh ještě nedali v nevyrovnaném počtu hráčů na ledě v sezoně 2018/19 ani gól, Arizona už jich má deset. Jenže teď stála ne druhé straně...

Nicméně než k tomu došlo, bylo k vidění drama na střídačce hostí. Flames vedli 2:0 když mezi ně zamířil zbloudilý puk a pocuchal jejich lodivodovi úsměv. Otřesený Peters rychle zamířil do šaten a tam mu lékař během zhruba deseti minut ozdobil tvář osmi novými stehy.

#Flames coach Bill Peters just left the bench after he took a puck to the face. pic.twitter.com/Q0Ko5Knoun — FOX Sports Arizona (@FOXSPORTSAZ) November 25, 2018

„Myslím, že zítra to bude ještě pořádně bolet, co?" řekl s úsměvem na tváří pro CBC. „To se tak stává, na střídačce není moc místa a člověk musí neustále dávat pozor," vykládal po rozhovoru Peters.

Ze svého místa pak pozoroval vítězství Flames, kteří se díky šestigólovému přídělu s 81 brankami v sezoně stali pátým nejútočnějším mužstvem ligy. To potěší i s bolavou tváří. „Musím pochválit doktory, odvedli dobrou práci, zašili mě a poslali hned zpátky. Přál bych si, aby to bylo naposledy, ale pochybuju o tom," zavtipkoval nakonec.

Do brány se poprvé po deseti dnech postavil místo Davida Ritticha kanadský mazák Mike Smith, pustil jediný gól z devětadvaceti střel domácích a připsal si první vítězství od 1. listopadu.

Kempný schytal pecku od spoluhráče

Krev během zápasu tekla v pátek také z českého obránce Michala Kempného, který doslova pokřtil svůj druhý gól v sezoně. Proti Detroitu (3:1) skóroval ve druhém zápase v řadě a i tentokrát byla jeho trefa vítězná. Nicméně osmadvacetiletého zadáka pořádně zabolela.

Poté, co Kempný krásně mířenou ranou překonal Jonathana Berniera, kterému perfektně clonil Devante Smith-Pelly, se odjel radovat se spoluhráči. Jenže rozjívený parťák Travis Boyd se do spokojeného klubka borců Capitals vřítil tak neťastně, že obránce bolestivě helmou zasáhl do nosu.

Strange night for Kempny...

Misses open net

Makes up for miss with goal

Gets hurt during the celly

🧐 pic.twitter.com/956FZiUlUd — NBC Sports Capitals (@NBCSCapitals) November 24, 2018

Kempný si brzy odepnul helmu a s krvácejícím šrámem odjížděl do šatny. Do zápasu se následně vrátil a v šatně už se jen usmíval. „Počítám, že tohle video bude hitem internetu," usmíval se zadák, který se šití vyhnul.

Aby ne, však šlo o jeho třetí zápas s bodem v řadě.