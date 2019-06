Tragédie! Při autonehodě zemřel Reyes (†35), legenda Sevilly i Arsenalu

První zveřejnila smutnou zprávu Sevilla, kde Reyes strávil celkem šest sezon své profesionální kariéry. „Nemohli bychom potvrdit horší zprávy. Milovaná sevillská hvězda José Antonio Reyes zemřel při dopravní nehodě. Odpočívej v pokoji,“ uvedl na Twitteru španělský klub, ve kterém působí český gólman Tomáš Vaclík.

Podle deníku Marca byl bývalý španělský reprezentant v sobotu ráno účastníkem dopravní nehody u Utrery, ve které se shodou okolností narodil. „S rozbolavělou duší a zlomeným srdcem musíme oznámit úmrtí našeho hráče Josého Antonia Reyes, který zemřel při dopravní nehodě. Modlíme se za tebe a tvou duši," uvedl na svém Twitteru druholigový španělský klub Extremadura, ve kterém Reyes působil.

"Byl to báječný hráč, skvělý parťák a výjimečný člověk," napsal na twitteru Thierry Henry, jeho někdejší spoluhráč z Arsenalu, kde se s Reyesem setkal na začátku svého angažmá také Tomáš Rosický.

Reyes byl nejmladším fotbalistou, který kdy nastoupil v ligovém utkání za Sevillu, a to v 16 letech. Z ní přestoupil do Arsenalu, s nímž získal titul v Premier League, a to v nezapomenutelné sezoně 2003/2004, kdy „Gunners“ ani jedou neprohráli.

Mezi největší úspěchy jeho kariéry patřilo pět triumfů v Evropské lize (3x se Sevillou, 2x s Atlétikem Madrid) a ligové tituly v Anglii (2003/2004 s Arsenalem), Španělsku (2006/2007 s Realem) a Portugalsku (2008/2009 s Benfikou). Stal se také mistrem Evropy hráčů do 19 let (2002).

We couldn't be confirming worse news. Beloved Sevilla star José Antonio Reyes has died in a traffic collision. Rest in peace. pic.twitter.com/qeGl2nsi3c — Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) June 1, 2019

We're devastated to hear of the passing of our former player José Antonio Reyes. Our thoughts are with his family and friends.



Rest in peace, José. pic.twitter.com/ZXtSgqWrPA — SL Benfica (@slbenfica_en) June 1, 2019

Everyone at Arsenal is devastated by the shocking news that our former player Jose Antonio Reyes has died in a traffic collision in Spain.



Jose Antonio Reyes: 1983-2019



Rest in peace, Jose ❤️ pic.twitter.com/AT6rLFutvI — Arsenal FC (@Arsenal) June 1, 2019

La familia atlética está de luto. Ha fallecido nuestro exjugador José Antonio Reyes. Siempre estarás en nuestros corazones. Descanse en paz — Atlético de Madrid (@Atleti) June 1, 2019

El Extremadura UD con el alma encogida y el corazón roto comunica el fallecimiento de su jugador Jose Antonio Reyes en un accidente de tráfico. Rogamos a todos una oración por su alma.



DEP — EXTREMADURA UD (@EXT_UD) June 1, 2019