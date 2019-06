Vysoká hra Zdeňka Haníka: Klopp má v rukou výkon, ne výsledek | iSport.cz

Žily společně dvě sestry. PROHRA a VÝHRA. Jedna bez druhé neudělaly ani krok. Jednou se osočila Prohra na Výhru: To je nespravedlivé, tebe mají lidé radši! „To není pravda,“ odvětila Výhra. „Ty vedeš k poučení, já pouze k uspokojení.“ Jen mě utěšuješ, ale já o to nestojím, lidé to cítí jinak, oponovala Prohra. „Nesmíš dát na lidi. Pravda je jiná. Se mnou přichází stagnace, s tebou vývoj,“ trvala na svém Výhra. Lidé ale touží po tobě, žárlila Prohra. „Touží po mně, ale potřebují tebe, stejně jako tě potřebuji já. Kdybys nebyla, nikdo by po mně netoužil,“ zakončila Výhra.