Coufal ve stopách Daridy? Obránce Slavie má nabídku z bundesligy | iSport.cz

Vladimír Darida tu českému fotbalu udělal dobré jméno. Odchovanec Viktorie Plzeň strávil ve Freiburgu dvě sezony a v 61 soutěžních utkáních nasázel jedenáct branek, než se v létě 2015 přesunul do Herthy Berlín. V jeho stopách by už brzy mohl jít Vladimír Coufal.

Pravý obránce Slavie totiž má nabídku ze skromného klubu na jihozápadě Německa. Podle některých zpráv by „sešívaní“ dostali tři miliony hned, tedy skoro 80 milionů korun, a ta samá suma by se na jejich účtu mohla objevit ještě na bonusech v případě, že by byly naplněny smluvní podmínky.

Pokud by k přestupu skutečně došlo, a Slavia postupem času dostala od Freiburgu celou výši včetně bonusů, tedy částku přesahující 150 milionů korun, šlo by o jednu z největších investic v klubové historii.

Rovnou šest milionů eur vydal Freiburg za Admira Mehmediho, když ho v létě 2014 vykupoval z Dynama Kyjev, jiný nákladnější přestup ve své historii Freiburg neudělal.

Například transfer Vladimíra Daridy z Viktorie Plzeň v létě 2013 vyšel na čtyři miliony eur, přibližně sto milionů korun.

Vladimír Coufal přišel do Slavie ze Slovanu Liberec v červenci 2018 za necelých dvacet milionů korun, hned se usadil v základní sestavě a během sezony nastoupil do 39 soutěžních utkání. Dohromady nasbíral čtyři góly a šest asistencí, v lize měl bilanci 3+3, což ho řadilo mezi pět nejproduktivnějších obránců v lize.

Vše o Slavii čtěte ZDE »

PĚT UDÁLOSTÍ SEZONY: Slavia zažila historický rok. Kam povede sparťanský restart?

TOP 10 gólů sezony: Květova torpéda, Masopustova bomba nebo Hušbauerův volej

Trenér sezony Jindřich Trpišovský: Od číšníka k fotbalovým trofejím

Souček: Chci to rozseknout co nejdřív. Trpišovský mu Rusko nedoporučuje

Deliho první rozhovor v češtině: Kámo, ty vole, je to trošku těžký