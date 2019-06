Liga mistrů: Šmicer porovnal rivaly ve finále a Tottenhamu nedává moc šancí | iSport.cz

Minitrofej pro vítěze Champions League nechal hráčům vyrobit Liverpool • FOTO: Barbora Reichová (Sport) Gólem a proměněnou penaltou se podílel na jednom z největších zvratů v dějinách Ligy mistrů. V bitvě o nejprestižnější evropskou klubovou trofej prohrával s AC Milán po půli 0:3, ale po penaltovém rozstřelu a bouřlivé noci v Istanbulu se vrátil se spoluhráči do Liverpoolu jako král. „Doufám, že si euforii zopakuju,“ usmívá se Vladimír Šmicer a nabízí klíčové body, které podle něj anglické vyvrcholení tohoto ročníku Champions League v podání Liverpoolu a Tottenhamu rozhodnou. Velká bitva bude k vidění v Madridu v sobotu od 21:00.

1) SÍLA TÝMŮ „Nejdřív se přiznám, že nemám rád ve finále dva kluby z jedné země. Není to ono. Liverpool má lepší tým. A nejen kvůli tomu, že jsem v jeho barvách hrál. Důkaz každý najde v tabulce nedávno skončené Premier League. Tottenham skončil na 4. příčce a nasbíral o 21 bodů míň než stříbrný Liverpool. Aspoň pro mě je tohle měřítko hrozně důležité. Není to ukazatel získaný z pár zápasů, ale z 38, takže má velkou výpovědní hodnotu. V hlavách liverpoolských hráčů rozhodně tohle bude. Cítí, že mají lepší tým. Někdo může namítnout, že tohle si mohli říkat i fotbalisté Manchesteru City, a pak je Tottenham ve čtvrtfinále Ligy mistrů vyřadil. Ale nemyslím si, že by se to mělo opakovat. I když to bude opět hodně těsné. Pamatuju si dobře na jarní ligový zápas obou mužstev. Tottenham měl na Anfieldu za stavu 1:1 dvě vyložené šance a mohl vyhrát. Ovšem Liverpool potom rozhodl. I nyní to bude otevřené a vyrovnané. Nezapomínejme, že v jednom zápase je možné všechno a že jde o zápas špičkových celků z nejlepší ligy na světě. Tottenham není ve finále náhodou. Překonat City a Ajax, navzdory tomu, že už prohrával 0:3, je známka té nejvyšší kvality. Ale trvám na svém: o fous líp mi to vychází pro Liverpool."

2) MOTIVACE „Oba tábory mají o motivaci postaráno. Klukům z Liverpoolu o fous unikl anglický titul a nechtějí být jako loni jen druzí v Champions League. Určitě si budou také připomínat, jak hráli v obou zápasech s Barcelonou. Protože i na Camp Nou předvedli dobrý výkon. Doma pak k tomu přidali i nevídané čtyři góly do barcelonské sítě. Kdo to dokáže? Tottenham je ale na tom podobně. Otočil zápas na Ajaxu v situaci, kdy tomu už jen málokdo věřil. Byly to silné emoce. Vzpomeňte si, jak trenér Pochettino klečel v Amsterdamu na trávníku a brečel. On a jeho tým cítí obrovskou šanci zapsat se do klubové historie jako nesmrtelní hrdinové. Vyhrát Ligu mistrů nikdo z jejich předchůdců dosud nedokázal. Takže tady to vidím fifty fifty.“

3) ZKUŠENOSTI „V téhle kategorii je jednoznačně výhoda na liverpoolské straně. Většina hráčů současného kádru si zkusila finále již před rokem. Sice šlo o na první pohled špatnou zkušenost, protože prohra s Realem Madrid bolela. Ale teď to bude pozitivní. Už vědí, co je čeká a jaké to bude a jak se na to připravit. To se vždycky hodí. Zkrátka dostali druhou šanci a tentokrát si za ní půjdou ještě víc. Myslím si, že hráči budou v tomhle směru klidnější. Liverpool navíc dobře ví, že loňské finále neprohrál tím, že by byl herně horším týmem, ale že porážku zavinily individuální chyby brankáře Kariuse. První a třetí gól byly jeho přehmaty. Ještě za stavu 1:1 to byl otevřený zápas, ale dvě individuální chyby se prostě v takovém utkání udělat nesmí. Druhý, rozhodující gól vstřelil Bale fantastickými nůžkami, které se mu povedou jednou za život. Pro Tottenham bude všechno nové, což je znát. I když už máte za sebou spoustu náročných utkání před desítkami tisíc diváků a miliony u obrazovek, stejně je tenhle zápas speciální. Sám jsem si to prožil.“

4) HARRY KANE VS. VIRGIL VAN DIJK „Pokud se Kane stihne vyléčit, což se má podle informací z Anglie stát, a opravdu nastoupí, bude to klíčový souboj. Kdo bude mít navrch? Věřím Van Dijkovi. Kane je fantastický střelec, který si umí najít místo pro zakončení a uklidit míč chladnokrevně do brány. Také ale platí, že není žádný rychlík a není ani kdovíjak technicky vybavený. Jeho styl Van Dijkovi sedí. Jít důrazně do soubojů, i těch hlavičkových, mu nedělá žádný problém. Větší potíže mu dělají spíš Messi a spol., tedy rychlí a pohybliví hráči s nižším těžištěm, kteří umí kličky i klamat tělem a báječně si rozumí s balonem. Son a Lucas Moura jsou pro Van Dijka typologicky méně přijatelní. Liverpool se rozhodně nebude Kanea bát. Ale kolem šestnáctky nebo uvnitř musí kvůli němu vyhlásit nejvyšší pohotovost. Jakmile mu necháte metr nebo půl metru prostoru na střelu, napřáhne a dá gól. Ve vápně je jeden z nejlepších útočníků na světě. Van Dijk je natolik inteligentní, že tohle mu nemusí nikdo říkat. Ne nadarmo byl vyhlášen nejlepším hráčem Premier League 2018/19."

5) FAKTOR FIRMINO, SALAH, MANÉ „Mezi těmi třemi je tak dobrá chemie, že jsou společně téměř k nezastavení. Sice letos neměli takovou sezonu, jako byla v jejich podání ta minulá, ve které byli schopní nasázet za zápas i čtyři, pět gólů. Ale berme to s rezervou. Anglická média na jaře kritizovala Salaha, že tolik nezáří jako loni, jenže pořád je nejlepší střelec Premier League. Společně s Aubameyangem a Maném. Všichni nastříleli 22 branek. Na tomhle je vidět, že lidi chtějí od hráčů pořád víc a víc. Když bude fit Firmino a tahle útočná trojka bude moci do finále naskočit, Liverpoolu se zvedne sebedůvěra. Pak vypadá jinak i rozehrávka, protože obránci si víc věří. A hlavně celý tým ví, že tahle trojka je schopná vyhrát Liverpoolu zápas proti kterémukoli soupeři na světě. Mané chytil v této sezoně fantastickou formu. Zlepšil produktivitu. A co si budeme namlouvat, útočníka prodávají hlavně góly. Firmino je dobrý v kombinaci. Umí přidržet balon a je nesmírně fotbalově chytrý. Není to úplná devítka, spíš spojka mezi nimi. Tottenham bude muset zachycovat náběhy za obranu. Na stranách má k tomu rychlé kluky Trippiera a Roseho, kteří jsou pro každého útočníka nepříjemní. V jejich možnostech je Maného a Salaha rychlostně pohlídat. Společným rysem Liverpoolu a Tottenhamu je, že mají dobré beky, kteří dávají přihrávky na góly. Na jejich příkladu je vidět, jak jsou v současném fotbale důležití šikovní krajní obránci.“