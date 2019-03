Amerika dělá divy: Berdychova Ester nahoře bez! Žhavé FOTO uvnitř článku

Proč taky ne? Úspěšná modelka se rozhodně nemá za co stydět. Své poklady ovšem ladně zakrývá rukou. Česká kráska si vychutnává příjemné podnebí v americkém Indian Wells, kde včera její milý odehrál první kolo proti Španělu Lopezovi.

Berdych v Kalifornii dře na krev, aby se dostal co nejrychleji zpět do formy. Přece je kvůli půlroční pauze zaviněné zraněním zad se propadl v žebříčku, nyní je 81. O tom, že myslí návrat do špičky vážně, vypovídá poctivá příprava. „Velká část mé denní rutiny – strečink,“ napsal bývalý čtvrtý hráč světa k fotce, na níž se protahuje.

V Kalifornii ale nemaká jen on. Ester si kromě relaxu také dává do těla. Denně uběhne klidně i deset kilometrů.