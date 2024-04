Kaut po prohře: Tlak je cítit. Ale sedmý zápas je svátek, není nic lepšího

Stačil den pauzy a role se totálně otočily. Ve středu školily Pardubice Třinec, teď schytalo v Beskydech lekci Dynamo. Tvrdou porážku 1:4 rozebíral útočník Martin Kaut. „Věříme si, že ten poslední krok uděláme,“ řekl jasně. Ale samozřejmě ho dost štvalo, že finále mohli s partou ukončit už v Třinci, jenže od začátku byl v utkání lepší jen jeden tým. A Pardubice to nebyly.

Pustil vás Třinec vůbec k tomu, abyste cítili, že se může předávat pohár?

„Byli jsme krůček od titulu, ale zároveň hrozně daleko. První dvě třetiny se nám vůbec nepovedly, zase tam byly zbytečný fauly. Nechali jsme se vyprovokovat, což přesně Třinec asi chtěl. Jen to teď bude chtít být hlavně pozitivní. Věřím, že sedmý zápas zvládneme.“

Čím vás dokázal soupeř vyprovokovat?

„Každý musí začít u sebe. Byly tam zbytečný fauly, vysoké hokejky, ale to se stává, hokej. Víc bych se k tomu nevracel. Spíš je důležité si odnést dál to pozitivní. Řekli jsme si, že jak jsme končili zápas, tak v neděli začneme.“

Adam Musil semlel v bitce Daniela Voženílka. To byla taky ukázka, že chcete hrabat až do konce. Nakopnou takové věci ostatní?

„Jasně, klobouk dolů před Musou. Velký kredit pro něj, snažil se něco změnit, má velký respekt, je to skvělý hráč, zastane se spoluhráčů. Chtěl něco změnit.“

Anketa Kdo vyhraje sedmý finálový zápas v extralize? Pardubice Třinec

Měli jste nachystanou hlavu na šestý zápas?

„Když se podívám, jak jsme hráli, tak ne. Nebyli jsme hlavou nachystaní, kdyby ano, neměli jsme tak špatných prvních čtyřicet minut. Až v poslední části jsme začali hrát, jak jsme chtěli, jen už bylo pozdě.“

Je vážně tak těžké zvládnout vnitřní tlak, že kýžený výsledek je hodně blízko?

„Je, rozhodně je. Stejně ale věřím, že máme výhodu my, i když respektujeme, co všechno Třinec dokázal jak v minulých letech, tak v tomhle play off. Věříme si, že ten poslední krok uděláme.“

Nepřekvapil vás trochu soupeř, jak nezkusil žádného svého zalezlého krtka, ale nenechával vás hrát s pukem, vyhrával souboje a od začátku měl víc šancí?

„Nevím, jestli to byl jejich plán. Spíš si říkám, že jsme dělali hrozný chyby, takový malý detaily, který pak rozhodují velké zápasy. Podíváme se na to ještě, něco si k tomu řekneme. Už nic nevrátíme. Máme před sebou poslední zápas sezony a vydáme se. Každý musí začít u sebe.“

Je důležité rychle přepnout hlavu na stav, že sedmý zápas je unikátní kousek, nádherný zážitek a hrát ho ve finále, možná i životní moment?

„Přesně, na jednu stranu to může být trochu nervózní na psychiku. Ale říkám si, že si nemůžeme s klukama přát nic lepšího, než tenhle svátek. Jdeme do sedmého zápasu ve finále, budeme hrát doma a proti nám stojí Třinec, kterému bychom strašně chtěli přerušit sérii. Motivaci máme obrovskou.“

HC Dynamo Pardubice Vše o klubu ZDE