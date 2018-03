Smrt ve velkém vápně! Nejlepší střelec z Chorvatska (†25) zkolaboval na hřišti

Jako vždy kličkoval v obraně soupeřova týmu a protihráčům tak přidělával vrásky na čele. Bruno Boban se snažil prodrat s míčem do velkého vápna, ale nepodařilo se mu to. Následně si klekl na všechny čtyři končetiny a během pár vteřin se bezvládně zhroutil na trávník. Hra ještě chvíli pokračovala, než k němu přiběhl sudí.

Bobana obklopili fotbalisté z obou týmů a když viděli jeho bezvládné tělo, draly se jim slzy do očí. Sanitka přijela pro Bobana až na hřiště. Lékaři se ho snažili oživovat hodinu, ale jejich pokusy byly marné.

Fotbalistu před kolapsem lehce zasáhl míč do hrudi, ale nevypadalo to, že by byl kontakt tak silný, že by to mohlo vyvolat zástavu srdce. Co zapříčinilo smrt šikovného hráče, bude známo až po pitvě.