Fotbalový trenér Carlo Ancelotti dostal u soudu v Madridu roční trest za to, že v roce 2014 nezaplatil v zemi daň z příjmu z osobnostních práv. Do vězení však pravděpodobně nebude muset nastoupit; podle agentury Reuters při trestu do dvou let za nenásilný čin sahá španělské justice k odnětí svobody jen zřídka.