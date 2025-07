Noví lidé v Dynamu: dodávky s hráči a trenéry, za majitelkou síť agentů?

Dynamo na konci června oficiálně oznámilo změny v majetkové struktuře. Vladimír Koubek klub prodal, za kupující jedná nigerijská podnikatelka Dorothy Nneka Ede. Konkrétní kroky nových majitelů se spustily v pondělí, kdy k prvnímu týmu přišli noví portugalští trenéři pod vedením Pedra Resendeho. Jako sportovní ředitel byl uvedený do funkce Michaël Michée, dosud skaut z nižších soutěží ve Francii.

Sport se pokusil zmapovat a zrekonstruovat události posledních dní. V neděli večer měly do Budějovic přijet dvě dodávky – v jedné seděli noví hráči, v druhé trenéři a sportovní ředitel. Ti v pondělí dopoledne nakráčeli na stadion a rozdávali výpovědi – skončili trenéři Jiří Lerch s Jiřím Kladrubským a vedoucí sportovního úseku Michal Rakovan. „Tohle jsme nezažili, to, co se děje, je naprosto šílené,“ shodují se lidé zainteresovaní do dění, se kterými Sport hovořil a kteří se k celé situaci zatím oficiálně vyjadřovat nechtějí.

Noví lidé zodpovědní za chod Dynama si přivezli pět zahraničních posil, má jít o hráče původem z