Sparťanská výměna dresů! Stanciu si chválil střelbu, Ben Chaim zklamal

Do Sparty přišel, aby byl rozdílovým hráčem, tím, kdo dokáže velkým individuálním výkonem strhnout výsledek na stranu svého týmu. Takovou roli si Nicolae Stanciu udržel i v rumunském národním týmu. V zápase s Izraelem, do kterého zasáhli i další sparťané Florin Nita a Tal Ben Chaim, se blýskl parádním gólem, kterým nastartoval obrat znamenající výhru 2:1.

Na svůj velký okamžik Nicolae Stanciu nepotřeboval moc času. Na hřiště nastoupil z lavičky v 61. minutě, hned po vedoucím gólu Izraele z kopačky Tomera Hemeda. A sotva tři minutky nato už se radoval – rychlým pohybem se zbavil bránícího kapitána soupeře Bibrase Natcha, několik metrů za pokutovým územím napřáhl a střelou do horního rohu nedal brankáři Harushovi šanci.

„Když dostanu míč zhruba dvacet metrů od branky, vždy se snažím vystřelit. Myslím, že střelba z větší vzdálenosti patří mezi moje největší kvality. Tenhle gól bych, jako všechny ostatní, rád věnoval své nastávající ženě, babičce, rodině a všem, kdo mě podporovali,“ řekl serveru Sport.ro Stanciu, který si přesnou ránou osladil jubilejní dvacátý zápas v národním týmu.

VIDEO | Stanciu si osladil 20. zápas za reprezentaci super gólem

Krásný gól Rumuny nakopl, Izraelcům po zbytek zápasu víceméně nic nedovolili. Naopak sami osm minut před závěrečným hvizdem udeřili. Vítězný gól si po přihrávce do otevřené obrany a šikovném lobu připsal George Tucudean. Rumunská média ale jako hlavní hvězdu utkání opěvovala Stanciua.

„Bylo to nádherné vítězství, Izrael jsme porazili po dvaadvaceti letech. To je pro mě důležitější, než jestli někdo říká, že jsem byl nejlepší na hřišti,“ prohlásil autor sedmi reprezentačních branek. „Teď nás čeká ještě těžší zápas se Švédskem, pak Liga národů. Věřím, že z ní se dokážeme kvalifikovat na EURO,“ řekl o nadcházejícím programu Rumunska, které bylo v nové mezinárodní soutěži nalosováno do skupiny se Srbskem, Černou Horou a Litvou.

Místo Stanciua přitom klidně mohl být oslavován jiný hráč Sparty. Izraelský křídelník Tal Ben Chaim měl ještě za stavu 0:0 dvě velké šance, třetího sparťana v zápase, rumunského brankáře Florina Nitu, ale nepřekonal. Necelou čtvrthodinu po začátku stál sám na penaltovém puntíku, hlavou ale dokázal míč usměrnit jen do Nitovy náruče. Když chvíli po poločasové přestávce dostal ideální balon do běhu, složitou střelou přes dobíhajícího obránce minul vzdálenější tyč.

„Jsme kolegové, přátelé. Už v Praze jsme si slíbili, že si vyměníme dresy,“ prohlásil Stanciu na adresu osmadvacetiletého spoluhráče z Letné. Na výměnu po závěrečném hvizdu skutečně došlo, pro Ben Chaima to ale byl jediný důvod k radosti. Jeho Izrael nemá zrovna zářivou formu, prohrál šesté z posledních osmi utkání.