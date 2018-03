Jedna Plíšková válí na kurtu, druhá udivuje modelingem: Ségra, ty jsi kočka!

Sundat tepláky a jdeme na to. Karolína Plíšková s fotbalisty Kollerem a Bergrem otevírala novou halu... • Profimedia.cz

Za velkou louži Kája s Tyndou necestovaly samy, doprovod jim dělá i slavný fotograf celebrit Ondřej Pýcha. Ten obě dvojčata fotil při minulém turnaji v Indian Wells a první várku snímků s Kristýnou už zveřejnil. A povedly se!

„Focení mě baví. Je to pro nás i trochu odreagování od tenisu, takže nechat se nalíčit a vyrazit udělat fotky do pěkného prostředí je docela zábava,“ smála se o dvě minuty starší z obou dvojčat, které to v kalifornské poušti vážně seklo.

Fandové napjatě čekají, jak dopadnou fotky její slavnější ségry. Šestá hráčka světa jim ale dělá radost i tak – na megaturnaji v Miami válí, v noci se bila o semifinále. Jako přídavek nabídla svým obdivovatelům odměnu – tričko ze speciální edice své vlastní kolekce #AceQueen. „Chcete ho? Vyfoťte se při jakékoliv sportovní aktivitě a sdílejte na sociálních sítích. Nejlepší vyberu a odměním,“ slíbila Karolína.