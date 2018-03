Těhotná atletka Rosolová už má jméno pro dcerku: Doma rodit nebudu!

Adam Sebastian Helcelet s Denisou Rosolovou mají co ukazovat • Michal Beránek (Sport)

Lenoší a připravuje se na porod. Těhotná atletka Denisa Rosolová (31) se pěkně kulatí. Aby ne. Velký den ji čeká už začátkem května. Už se ví, že to bude holčička, ale jaké jméno pro ni zvolí?

Se svým partnerem, desetibojařem Adamem Sebastianem Helceletem, budou rodiče a oba už se malé slečny nemohou dočkat. Teď se připravují na radosti i strasti porodu.

„Doma rodit nechci, pojedu do porodnice. Kdyby se něco stalo, je průser,“ řekla bývalá čtvrtkařka webu českého Olympijského týmu. „Když to ale někdo chce, je to jeho věc. Já bych se bála,“ přidala k tomu.

Jméno už prý mají s Adamem vymyšlené. Chtějí malou Toničku. „Jenže babičky a dědové hned: Toncka, jo? Ale pak už jsme si nenechali nic vymluvit. Vybíral spíš Adam,“ prozradila dál Denisa.

Tretry pověsila definitivně na hřebík. Poslední závod sice odběhla už v požehnaném stavu, teď je ale pro ni každý pohyb s »pupkem« namáhavý. „Byli jsme v Tatrách, šli jsme jen ze Štrbského plesa na vodopád a já to nedávala. Stačí menší kopec, musela jsem se zastavit a začít vydýchávat,“ přidala nedávný zážitek. Chtěla zkusit i těhotenskou jógu, ale nakonec ani na tu nedošlo. „Akorát jsem si našla kurzy a to bylo všechno.“