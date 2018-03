Fotbalová kariéra reprezentanta Rajnocha: Trápily mě deprese a dluhy!

O depresích a sebevraždách

„Spousta lidí o tom nemluví. Možná si někdo myslí, že jsem blázen a nemám to v hlavě v pořádku, ale tak to není. Důležité je začít dělat sám něco dělat. František Rajtoral zazmatkoval a vyřešil to tragicky. Až tak daleko jsem se nedostal, že bych přemýšlel o tom nejhorším (sebevraždě). Pár lidí mi napsalo, aby se poradilo, jak s tím pracovat. Je to problém sportovců, kteří nemají moc kontakt s domovem a jsou někde zavřený. Když je dobrá parta, tak se tyhle problémy nemusí objevit.“

O penězích a dluzích

„Určitě nejsem zajištěný do konce života. Něco jsem si vydělal, abych mohl investovat, a teď se mi to vrací. Nemusím tak hned nastoupit někam do práce. Mám čas zjistit, co chci do budoucna dělat. Dodnes mi třeba dluží v Ankaře peníze. Mám tam splátkový kalendář a do teď mi posílají peníze. Hodně kamarádů za mnou přišlo kvůli půjčkám a už jsem je neviděl. S partnerkou stavíme barák a teď by se mi ty peníze hodily.“

O reprezentaci

„Asi jsem nebyl dost dobrý. Možná jsem mohl i víc zabrat. Prostě to tak bylo a já toho nelituji. Mrzelo mě, že jsem nejel v roce 2012 na mistrovství Evropy, přestože jsem odehrál celou kvalifikaci. Necítím zášť. Trenér Bílek mi to tehdy vysvětlil. Už to je pryč, ale bral jsem EURO jako vrchol kariéry….“