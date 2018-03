Petržela má strach o Slavii: Hází tam peníze bez kontroly, hrozí katastrofa

Se strachem v neděli do Edenu nepřijde, byť bude se Zlínem v roli jasného outsidera. Na Slavii se Vlastimil Petržela vždycky cítí dobře. „Nikdy jsem dopředu nic nevzdával. Všude se dá uspět,“ říká trenér Fastavu. Spíš má obavy o budoucnost klubu, v němž strávil jako hráč a trenér dvanáct let. „Může to skončit katastrofou,“ naráží v rozhovoru pro iSport.cz na problémy čínské společnosti CEFC.

Opravdu máte o budoucnost Slavie strach?

„Od začátku jsem měl obavy. Nepozdávalo se mi, že tam někdo jen tak hází peníze bez kontroly. Mám člověka, který mě informuje, co se děje. Nečekal jsem ale, že to půjde tak rychle. Číňané tam všechno koupili, i stadion je teď zablokovaný. V Česku začali s podnikáním díky fotbalu. Že mají nějaké hotely, to nikoho nezajímá. Zviditelnili se až Slavií.“

A teď se může stát cokoliv…

„Klubu samozřejmě nepřeju nic špatného. Ale může to být hrozné následky.“

Jak se cítíte v Edenu?

„Je to pěkný stadion. Rád se tam chodím dívat na zápasy. Po vojně jsem si vybral Slavii, od té doby jí fandím. Byl jsem tam dvanáct let, byly to krásné roky. Tam jsem odevzdal nejvíc. Ve třiceti jsem dostal šanci jako trenér, prakticky hned jsem vyměnil hřiště za střídačku. Zapomenout nemůžu ani na Bohemku a na Liberec, který jsem dostal s obyčejnými kluky z vesnic do ligy.“

Líbí se vám, jak Slavia hraje?

„Jindru Trpišovského znám, měl jsem ho na Žižkově. Snaží se o totální fotbal, což je mi bližší než opatrný styl Jardy Šilhavého. Líbí se mi, jak to Jindra dělá. Zbavil se cizinců a hraje to s Čechy, které to snáze naučíte. Má to dobře nastavené, presuje rozehrávku soupeře hned od brankáře. Něco takového bych chtěl hrát i ve Zlíně. Ale musíte na to mít lidi a kondici. Slavia ji má, vydrží devadesát minut. To jsme viděli ve druhém poločase derby se Spartou. Určitě na nás vletí od první minuty. Připravuju na to sebe i hráče.“

Co váš Zlín? Zvedá se konečně?

„Hodně jsme zapracovali na fyzičce a hráči už začínají chápat taktiku. Posouvá se to, tým je odhodlanější. Když jsem přišel, první zápas s Jabloncem byl šílený, odchozený. Pak už to bylo lepší a lepší, bohužel jsme v Teplicích i s Plzní prohráli po individuální chybě. Pohár v Hradci jsme zvládli velice dobře. Musíme dát gól, pak výkon okamžitě naroste.“

Ale s tím máte problém, co?

„Neměli jsme útočníka. Teď je tam Vyhnal, což je velká pomoc. Na tréninku už nejsou hádky, zakopávané balony. Nebo bouchání míčem o zem, když trenér mluví. To všechno bylo normální, ale zarazil jsem to. Nemám to rád. Už se to nestane, chci to úplně odbourat. Super zpráva je, že je mužstvo konečně kompletní. Trénují i Beauguel s Traorém. Kvalita týmu je velice dobrá, ale je v něm moc cizinců. Je hrozně těžká práce poskládat to dohromady.“