Hokejistka vzbudila poprask: během zápasu v šatně vytáhla prsa a kojila!

Ještě když byla ve vysokém stadiu těhotenství, přihlásila se Smallová na hokejový turnaj.

„Za víkend jsem odehrála čtyři zápasy a zjistila jsem, že mé tělo to na začátku nezvládalo. Byla jsem pomalejší a na ledě jsem se hledala. Mé tělo nedělalo to, co chtěl můj mozek. I tak jsem to zvládla a jsem na sebe pyšná,“ napsala na svůj Facebook Serah.

Během jednoho utkání ale o přestávce neprobírala se spoluhráčkami, jak vyzrát na soupeřky, ale soustředila se na kojení. Svlékla ze sebe dres i chrániče a polonahá krmila hladovou dcerku. „Nemyslím si, že jsem udělala něco jiného, než miliony jiných maminek,“ řekla hokejistka zpravodajské stanici CNN.

„Nejdřív jsem měla obavy dát fotku na sociální síť. Teď bych ale ráda poděkovala za podporu, kterou jsem dostala od lidí, jež mi píší pod snímek. Jsem ráda, že jsem inspirovala další matky. Je důležité vědět, že se dá kojit kdekoliv a nemusíte mít žádné výčitky svědomí,“ zdůraznila Serah Smallová.

