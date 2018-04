Hlaváčková promluvila o předmanželské smlouvě: Proč má za muže cizince?

O svatbě bez tenistek

„Byla to komornější svatba kolem 70 hostů. Hlavně rodina a blízcí kamarádi, kteří tvořili tak 80 procent svatebčanů. Nebylo tam moc tenistek, ale na turnajích mám kamarádky, se kterými si dobře rozumím a zajdeme spolu třeba i na večeři. Je mezi námi i hodně rivality…“

Proč má za muže cizince?

„Asi to bude životním stylem. Vždycky jsem předtím měla přítele z Česka. Jsem ale hodně v kontaktu s cizinci, a tak jsme se seznámili i s mým současným manželem Fabrim. Mluvíme spolu anglicky a učím se i italštinu. On se česky neučí.“

O předmanželské smlouvě

„Rozhodně jsme se o tom spolu bavili, ale je to jen mezi námi dvěma, co jsme si řekli. V dnešní době to je na programu dne. Pokud jsou lidé mladí a mají peníze a nemovitosti, tak by na to měli myslet.“

Chlapi s komplexem

„Fabri mě dokáže ocenit jako úspěšnou holku, která si dokáže vydělat slušné peníze. Je si sám sebou tak jistý, že to nepřenáší do našeho vztahu. Pro úspěšnou a silnou holku je nejhorší zakomplexovaný kluk, který ji pak sráží.“

Kdy bude matkou?

„Tlak zvenčí na založení rodiny je hodně veliký. Všichni kolem mě už mají potomky a já to neustále oddaluji kvůli tenisové kariéře. Po dítěti se už totiž nechci k tenisu vracet. Myslím si, že na děti pak bude času dost.“

Až přijde konec kariéry

„Ráda bych dělala něco před kamerou po konci kariéry. Původně jsem chtěla trénovat, ale to jsem rychle zavrhla. Psala jsem pro časopis. Komentovala jsem pro televizi i rádio v angličtině. Posouvá mě to tam, kam bych se chtěla dostat – být sportovní reportérkou.“

