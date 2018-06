Hubená Berdychova Ester v úzkých růžových bikinách: Na léto jsem připravená!

Let z Austrálie trval Berdychovým zhruba 15 hodin. • Instagram

Tomáš Berdych s manželkou Ester si nenechali ujít příležitost zajít v Římě do Kolosea. • Instagram

Ester to sluší i při pečení cukroví. • Instagram

Tomáš Berdych navštívil se svojí manželkou Ester před startem US Open večírek svého sponzora • Profimedia.cz

Krásná Ester láká Berdycha do jejich pařížského pelíšku • Instagram.com/estersatorova

Tomáš sledoval z břehu jachty. Že by o nějaké přemýšlel? • Instagram

Ester kráčí do soukromého tryskáče • Instagram

Ester je z New Yorku jednoduše unavená. • Instagram

Ester Berdychová si fotí namakené bříško. Podle fanoušků to ale ukazuje na anorexii. • Twitter

Tenista Tomáš Berdych (32) se letos na kurtech trápí, zato jeho žena je lepší a lepší. Naposledy Ester (26) ukázala, že je připravena na plavkovou sezonu. Vyfotil svoji fantastickou postavu v růžových bikinách a je to dokonalé!

Jako věrná žena je svému tenistovi po boku téměř na každém turnaji. Když si Tomáš jede svoji rutinu, naskočí do vlastního tréninku. Dře, potí se v posilovně, prostě maká, aby byla na tribunách a společenských akcích stále tak atraktivní, jako tomu bylo doposud.

Nutno říci, že to Ester jde. Na Instagramu už má 68,5 tisíc zvědavců, kteří denně sledují její život. Fotky z posilovny a kontrola u zrcadla v plavkách je běžnou součástí. A kdo to sleduje podrobně, vidí, že krásná brunetka zraje jako víno.

„Jste připraveni na léto?“ ptá se nesměle u fotky v růžových plavečkách. Snědá barva na těle, sexy dmoucí se tvary ženské krásy, no kdo by odolal? Berdych už si ji prstýnkem a svatbou v Monaku před třemi lety přivlastnil, ostatní se mohou jen mlsně koukat a snít. Tak snad to půjde Tomášovi na hřišti stejně dobře, jako Ester na tom jejím…