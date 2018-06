Rozlučku Rosického ukončil tah na lodi: Manželská láska v noční Praze!

Syn Tomáše Rosického si navádí míč levou nohou do šance • Michal Beránek (Sport)

Radce to moc slušelo! • Blesk - Martin Sekanina

Rosického kamarádi a bývalí spoluhráči jdou do víru tance. • Blesk - Pavel Machan, David Kundrát, Martin Hykl, Marek Pátek

Jako by "Rosa" s Radkou věděli, že jsou pod dohledem. • Blesk - Pavel Machan, David Kundrát, Martin Hykl, Marek Pátek

Co si asi šeptali do ouška? • Blesk - Pavel Machan, David Kundrát, Martin Hykl, Marek Pátek

Udělali jste mi skvělou derniéru, tak já vás za to protáhnu metropolí! Fotbalový génius Tomáš Rosický se epicky loučil s kariérou. A v noci se líbal s manželkou Radkou! • Blesk - Pavel Machan, David Kundrát, Martin Hykl, Marek Pátek

Udělali jste mi skvělou derniéru, tak já vás za to protáhnu metropolí! Fotbalový génius Tomáš Rosický (37) se epicky loučil s kariérou a noc s přáteli a s blízkými byla mladá.

„Vytvořili jste mi nádherný zážitek. Moc vám děkuju. Jsem pyšný na to, že jsem ten poslední zápas mohl odehrát před vámi.“ Tímto proslovem završil Tomáš dechberoucí a tuze dojemné představení na své vyprodané Spartě.

Malý Mozart věděl, že jeho Pražané mu rozumějí, takže mu budou fandit i při mejdanu za svitu luceren. „Že se večer někam půjde? To jsou nějaký spekulace,“ chechtal se Tomáš Rosický, když opouštěl stadion.

A šlo se! »Rosova« párty začala v Občanské plovárně na břehu Vltavy. Jako by té vody bylo při lijáku na Letné málo… Byla tombola, a hlavně se krásně baštilo, popíjelo, pokecalo a vzpomínalo. Hvězdy Dortmundu (Lehmanna, Dedého, či Ewerthona) a Arsenalu (Fàbregase, van Persieho a třeba Hleba) zastínila Tomášova okouzlující manželka Radka.

U stolu si s nimi povídala tak, že na ní mohli oči i uši nechat. Přišli i Tomášovi rodiče Eva a Jiří, takže sešlost byla naprosto dokonalá a štempl něhy jí dodalo objetí a líbání Tomáše s Radkou.

Jelikož jsou kluci od meruny hraví a leccos vydrží, vyrazili od Čechova mostu do víru vášně v centru. Zastavili se i u trochu rozpustilého podniku Duplex, ale evidentně je to tam moc nebavilo, čili cirka po dvaceti minutách odkráčeli, aniž by okusili interiér.

Když po několika zastávkách došli za cinkání tramvají do hotelu Intercontinental, byly čtyři hodiny ráno. Takové bylo finále velkolepé epické akce Tomáše Rosického.