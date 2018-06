Řecká svatba Neuvirtha a Gudasové exkluzivně: Hudbu ladil Voráček, pak šlo o život!

Den po svatbě unikla nevěsta tragédii: Málem se utopila! Začalo to nevině. Na padáku za člunem, s krásným výhledem… Jenže druhý pokus během tzv. parasailingu málem skončil pro Karolinu Neuvirthovou a herečku Saru Sandevu tragicky! „Poprvé jsem byla zavěšená na padáku s Michalem, a to bylo super! Pak přišla Sara, že to taky zkusí, tak jsem šla s ní,“ vyprávěla nevěsta. Od průšvihu však nebylo daleko! „Tomu člunu se dost daleko od břehu porouchal motor a my najednou z velké výšky začaly padat do vody. Nejdřív jsme si myslely, že klesáme, aby nám namočili nohy ve vodě, ale pak bylo jasný, že klesáme nějak moc rychle...“ popisuje Karolina momenty hrůzy. Po tvrdém dopadu do moře navíc přišla další komplikace. „Nemohly jsme se z toho padáku ve vodě vymotat! Zažily jsme chvilky děsu, křičely jsme...“ Naštěstí ale vše dobře dopadlo, a z brankáře Neuvirtha tak den po svatbě naštěstí vdovec nebyl. „Rychle nám na pomoc přispěchal skútr z pláže a vytáhli nás,“ oddechla si novomanželka.