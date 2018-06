Zamilované beachvolejbalové duo Kvapilová a Lenc: O prdelkách i žárlení

Reprezentantka Míša hraje s parťačkou Kristýnou Kolocovou nejlepší turnaje na světě. To její kluk je na začátku. David hledal kolegu přes Facebook a v Ostravě díky divoké kartě vyzvou v páru s Filipem Habrem TOP borce.

Přiznejte, kdy to mezi vámi začalo jiskřit?

Míša: „Potkali jsme se v šestnácti letech na soustředění. Já byla v repre, David spíš na zkušenou.

Už tehdy jste se do sebe zakoukali?

M: „Tam jsme se potkali, pak byli dlouholetí kamarádi a pak to prostě přerostlo…“

D: „Hráli jsme takovou hru na kočku a myš, která nám trvala jenom 12 let.“

Takže takové klasické zamilování?

D: „Spíš dost netradiční, protože většinou páry spolu nějakou dobu jsou a pak spolu začnou bydlet. My jsme to měli úplně naopak.“

M: „Kamarádili jsme se, sháněli bydlení a šli do toho.“

D: „Začali jsme se o sebe hezky starat a… Už jsme spolu zůstali.“

Povede to až k oltáři?

D: „Tady je od redaktora vidět tah na branku! Uvidíme…“ (smích)

Vztahy a žárlivost. Jaké to je, vidět přítelkyni v bikinách, jak na ni pánové zírají?

D: „Troufnu si tvrdit, že drtivá většina chlapů na beach kouká právě kvůli prdelkám.“

M: „Ale prosím tě…“

D: „No vážně, kdo z laiků ocení, jak jsi nádherně nafejkovala lajnu a zahrála z toho positional nebo cut? Ocení, jak sebou plácla do písku a vstává.“

Vy tedy žárlíte!

D: „Spíš jsem s tím smířenej.“

M: „Tak když se chlapi na hřišti rozcvičují a jsou do půl těla, holky to také nenechá klidné. Koukají na opálený svaly, ale já si ho hlídám.“

Pocítil jste to někdy?

D: „Míša je tak trochu beachvolejbalová Kelišová. Nemůžu ji ani podvádět, to by se vědělo dřív, než bych to udělal.“

Očividně se rádi škádlíte. Umíte se i udobřovat?

D: „Docela jo. Na Míšu funguje jídlo a kytky. Občas si na usmířenou zahrajeme na piano. Máme malej byt, ale dvě piana.“

M: „Mně to někdy zabere trochu dýl, jsem citlivější, ale moc často se nehádáme.“

Dohlížíte na sebe i při zápasech?

M: „S Davidem teď nejsme úplně na stejné úrovni. Má nového parťáka, Ostrava bude jejich první světovou akcí. Na turnajích ve světě se nevidíme, spíš doma.“

D: „Sezona trvá čtyři pět měsíců, takže to v těch zbylých měsících doženeme.“

Poradíte si, když to na hřišti nejde?

M: „To nám jde dobře. Probereme techniku, zároveň se umíme nahecovat. Padne i nějaká sázka. Když to nejde, tak se utěšíme.“

D: „Hodně funguje, když řeknu, že ta soupeřka má pěknou »kšiltofku«. Míša pak do toho jde tak, že ji zamáčkne do písku.“ (smích)