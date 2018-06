Moc nahoty ve videu? Tepláky si kvůli zákazu brát nebudeme, tvrdí Kvapilová

Prvotní zákaz zaskočil i organizátory. „Plážový volejbal se hraje v plavkách, nebudeme je navlékat do tepláků,“ divil se Martin Duka z agentury Raul, která světový turnaj v Ostravě organizuje. Zástupci Facebooku po vysvětlení šíření propagačního videa přece jen povolili. A plážové volejbalistky tak pár dní před startem řeší jen čistě sportovní záležitosti.

Třeba to, jak budou vypadat medaile. Se zájmem si je v Ostravě prohlížely. „Nese to smůlu, nebo štěstí, když se jich dotknu ještě před turnajem?“ vyzvídala Barbora Hermannová. „Radši ne, dotýkat se jich nebudu...“ Místo toho si Hermannová se Slukovou daly pár míčů s druhým nejlepším českým párem Kristýna Hoidar Kolocová - Michala Kvapilová.

„Je skvělé, že se bude hrát doma, protože jinak jsme pořád v letadle a na cestách,“ pochvalovala si Markéta Nausch Sluková. „Budeme tady mít celý tým, zázemí, fanoušky, rodiny... To se nám mockrát do roka nepoštěstí. Jen doufám, že se tím nenecháme svázat, protože by to byla hrozná škoda. Věřím, že se nám podaří zahrát hezký volejbal.“

Do hlavní soutěže mužů i žen je přihlášeno 24 párů, dalších osm postoupí z kvalifikací, které začínají ve středu. Mezi nasazenými jsou v ženské i mužské kategorii tři české páry. V ženské Nausch Sluková/Hermannová, Hoidar Kolocová/Kvapilová a Bonnerová/Nakládalová, které o víkendu vyhrály Český pohár v Praze-Ládví. V mužské Perušič/Schweiner, Dumek/Berčík a Lenc/Habr. Dalších osm českých dvojic bude o postup do základních skupin bojovat v kvalifikacích.

„Top ten výsledek by byl skvělý,“ přemítá nad ambicemi Kolocová. „Pokud jsme na děleném devátém místě a lépe, jsme spokojené. Samozřejmě, když je to domácí turnaj, tak se člověk chce ukázat co nejlépe. Pokud to jen trochu půjde, budeme se cítit dobře a poženou nás fanoušci, tak máme na to dostat se i dál. Rozhodně nemáme přehnaná očekávání, že bychom měli urvat medaili a nic jiného nebude úspěch.“

Kolocová s Kvapilovou skončily na Českém poháru v Praze druhé. Ve finále prohrály s Bonnerovou a Nakládalovou. „Vidíte, že se dá prohrát i s níže nasazeným párem. Ani si člověk nevšimne a je to v pytli,“ líčí Kolocová. „Nám se zrovna tento zápas nepovedl a holky zahrály skvěle. Neděláme z toho žádnou tragédii, protože se hlavně chceme připravit na světový turnaj.“

Od středy do pátku je vstup zdarma, lístky na víkendové zápasy play off jsou k mání od 120 do 200 korun. Permanentka na víkend stojí v předprodeji 250 korun, na místě 300 korun.