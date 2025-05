Zdrcená Vlhová o druhé operaci: Neměla jsem život. Konec kariéry je možnost

Bezmála rok a půl trápí elitní lyžařku Petru Vlhovou (29) koleno, které si ošklivě zranila loni při pádu v Jasné. Noha se navíc nehojila ideálně, a tak slavná Slovenka musela nedávno podstoupit další operaci, o které teď rodačka z Liptovského Mikuláše detailněji promluvila. A z jejich slov je zřejmé, že si poslední měsíce procházela peklem!

Loni na podzim sílily spekulace o tom, jestli se Petra po lednovém zranění konečně bude moci vrátit na svah. Nestalo se tak. Ba naopak, letos na jaře musela podstoupit další operaci a vrátit se ve zotavování zpátky na začátek.

„Už nešlo o to, jestli ano, nebo ne. Rozhodla jsem se tak, protože jsem se dostala do bodu, kdy už jsem neměla život. Nemohla jsem nic dělat. Žádný sport. Jediné, co mi nedělalo problém, byla chůze po rovince. Jít dolů po schodech, nebo z kopce, to jsem nedokázala. Do toho jsem nemohla ani jezdit na kole, běhat, lyžovat nebo jezdit na běžkách,“ líčila Petra pro Denník Šport. „Vždycky, když jsem něco takového dělala, tak mě koleno bolelo, opuchlo mi a nemohla jsem nic dělat. Operace už byla fakt nevyhnutelná,“ zoufala si Vlhová, která teď odkládá návrat k závodům na druhou kolej.

„Ani nad tím neuvažuju. Jediné, nad čím přemýšlím je, abych si zraněné koleno dala dohromady. Do normálního stavu. Potom, když to bude dobré, tak budu uvažovat, co dále. Momentálně je priorita to, že si chci dát koleno do pořádku. Všechno ostatní se uvidí potom,“ má jasno Slovenka, která připouští, že může připadat do úvahy i konec se závoděním.

»Tým seděl doma, ale platila jsem je«

„Samozřejmě, že je tu i taková možnost. Když se člověk zamýšlí nad tím, jaké to je, tak vidí i tuhle alternativu. Já si to vůbec nepřipouštím. Věřím, že na lyže ještě půjdu. Jestli mi to koleno nedovolí a já nebudu moci předvádět výkony takové, jako před zraněním, tak potom bude rozhodnutí na mě, jestli mi to stojí za to, se jen tak spouštět a být například na čtyřicátém nebo padesátém místě, nebo raději skončit. Mně už nejde o to, abych jen stála na startu. Jde mi o vítězství,“ zdůraznila Vlhová, jejíž tým nedávno opustil trenér Mauro Pini (60). Závodnice připomněla, že její situace měla na spolupracovníky velký vliv v tom, že se zastavila také jejich práce. Finančně se ale snažila dostat svým závazkům.

„Lidé si neuvědomují, že i když jsem se zranila a stále jsem zraněná, tak svůj tým platím. Mohla jsem se k tomu postavit tak, že bych se s nimi hned rozloučila. Dodržela jsem všechno, zaplatila jsem celý tým do konce sezóny. Jedna věc je, že nevím, kdy budu stát znovu na lyžích. Nedokázala jsem platit v podstatě pro nic. Když se na to podíváme z druhé strany, tak nepracovali a seděli doma. Oni se také potřebuji vzdělávat, potřebují pracovat. Bylo to vzájemné,“ vysvětlila Petra, která se během druhého květnového víkendu zúčastnila šipkařské akce v Bratislavě, kde si s chutí zaházela na terč spolu s hokejistou Mariánem Gáboríkem. Při pohledu na to, jak Vlhová vycházela schody na podium ale nejspíš nejednoho diváka napadlo, že na plné zotavení bude ještě přeci jen nějaký čas potřebovat...