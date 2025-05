Král Ronaldo: Řekni mi, kdo je nejlepší a nejkrásnější. Omládl o 11 let!

Byl spokojený, jako když se pohádková královna postavila před zrcadlo a to jí oznámilo: „Ty, má paní, jsi v zemi zdejší nejhezčí a nejkrásnější.“ Cristiano Ronaldo (40) se od chytrého náramku dověděl, že je mu jen 28,9 roku.

Nosit něco, co ti lichotí, je výzva. Na to má Ronaldo náramek Whoop, který monitoruje jeho aktivity, umí měřit tep, tlak i EKG. Ten mu vypočítal jeho fyziologický věk na 28,9 roku. „Nevěřím, že výsledek je tak dobrý!“ reagoval skoro dojatě. „Takže můžu ještě deset let hrát,“ konstatoval fotbalista saúdskoarabského

an-Nasru. Těžko soudit, jestli je skutečně »o 11 let mladší«, ale vypadá zachovale.

Co pro to dělá? Náramek mu napočítal v průměru 17 tisíc kroků denně. „Jsem stále v pohybu. Důležitý je i spánek, dopřávám si aspoň sedm hodin denně.“ Podle náramku spí ještě o patnáct minut déle. „Každý rok dělám něco navíc, ale o tělo se starám celou kariéru,“ popsal.

„Stejný čas jako tréninku věnuju rehabilitaci. Doporučuju otužování, jednoduše studenou sprchu. Když vám někdo říká, že nastydnete, nevěřte tomu, je to přesně naopak. Všechny ty procedury dělám doma, miluju klid. I když začnete až dnes, přinese vám to brzy užitek,“ vzkázal lenochům. „Pokud neděláš něco navíc oproti ostatním, nikdy se nedostaneš na vrchol, nebudeš jednička,“ zdůraznil.