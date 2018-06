Podprůměrný výkon, mrzí Kolocovou. České hvězdy jsou v Ostravě na hraně

Čím to, že vám vstup do turnaje nevyšel podle představ?

Kolocová: „Nehrálo se nám úplně dobře, nepředvedly jsme svůj dobrý výkon. A neřekla bych, že ani průměrný, spíš podprůměrný. Ačkoliv to stačilo na vyrovnaný zápas, tak si myslím, že kdybychom hrály trochu líp, tak bychom tento zápas měly vyhrát. Mrzí nás to.“

Překvapily vás Polky něčím?

Kolocová: „Nepřekvapily vůbec ničím, dobře je známe, víme, co na ně hrát, byly jsme na ně připravené a tušily jsme, co ony budou hrát na nás. Myslím, že taktika byla zvládnutá, ale realizace byla trošku horší.“

Jak vám sedly, či nesedly podmínky na kurtu?

Kvapilová: „Podmínky nejsou úplně ideální, kurt je mírně z kopce, na jedné straně se špatně doskakuje k síti. Ale na to bych se nechtěla vymlouvat.“

Nebyly jste na domácí půdě přemotivované?

Kolocová: „Samozřejmě může hrát domácí prostředí roli, člověk doma chce ukázat, že je skvělý, že to všechno umí. Na druhou stranu si nepřipouštíme, že by to domácí prostředí mělo ovlivňovat. Podvědomě tam něco určitě je, ale nemyslím si, že bychom byly nějak extra přemotivované nebo z toho nespaly. Nastoupily jsme vcelku normálně, jako kdekoliv jinde. Podvědomí třeba roli hraje, ale nemám ten pocit, že bychom byly nějak supr nervózní.“

Dnes bylo horko, v pátek má být naopak zima, Jakou to pro vás může hrát roli?

Kolocová: „Jedině pozitivní, protože v horku nám to nešlo. (usmívá se) Tak snad nám to půjde v zimě.“