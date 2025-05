Slavný profík Záruba neznalostí šokoval fanoušky: Zmátl celé Česko

Komentátor České televize Robert Záruba (57) platil v hokejové teorii za premianta. Jenže na letošním šampionátu, jeho třiatřicátém, přicházejí chyby!

V úterý po utkání Dánska s Německem (2:1sn) pustil Záruba z Herningu do světa zásadní informaci: „Šampionát bude mít dva domácí čtvrtfinalisty a český národní tým se nikam nestěhuje. Kritický duel odehraje tady proti Spojeným státům americkým!“ Jen škoda, že tou dobou už bylo dávno jasné, že se Češi trmácet budou, poněvadž je dnes ve Stockholmu čeká domácí výběr plných hvězd.

Co to mele?

Než se Záruba díky režisérovi opravil, dostal od fanoušků céres na sociální síti X. „Takže máme Švédsko, nebo USA? Že Záruba mlel to, že máme USA a najednou otočka?“ dloubnul si jeden z nich. Komentátor to bral s nadhledem. „Pamatuju si, že už se mi to jednou stalo, v Petrohradu 2000. Tenkrát to bylo mnohem horší, neměl jsem možnost opravit to hned jako dnes,“ přiznal »pravěký« zážitek.

Robertovy minely z Herningu

Ondřej Kopecký

Letitý reprezentační kustod Oldřich Kopecký podle svých slov brousí nože lépe než kolegové z NHL, Záruba mu ale ne a ne přijít na jméno. Pro něj to je prostě Ondřej! Oldřich, nebo Ondřej? Jméno kustoda Kopeckého dalo Zárubovi zabrat. • Profimedia

Záměna vnuka legendy

Při předávání cen hráčům zápasu Česko – Maďarsko (8:1) pěl ódy na hvězdu soupeře: „Symbolicky je to Šimon Szathmáry. Jeho děda Jan Suchý by na vnuka byl hrdý!“ Odměněným byl ale Henrik Nilsson. Šimon Szathmáry v duelu s Českem ocenění pro hráče zápasu nedostal. • Pavel Mazáč (Sport)

Němec bez bodů

Při rozboru ve studiu Záruba prohodil: „Stachowiak čeká na první bod v turnaji, přitom nehraje vůbec špatně.“ Tou dobou byl německý útočník se šesti body (3+3) nejproduktivnějším v týmu. Wojciech Stachowiak na bod nečekal. Už jich měl pár v kapse. • ČTK / AP / Claus Fisker

Zápas jako zápas

Ondřeje Zamazala s Petrem Koukalem báječně zmátl dotazem k utkání mezi Francií a Kanadou. Škoda, že kolegové reportovali z duelu Kazachstán – Maďarsko. „Aha,“ uvědomil si chybku Robert. Francie a Kanada? K tomu komentátoři Zamazal a Koukal neměli moc co říci... • Reprofoto ČT Sport