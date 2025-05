Duel, který rozhodne o úspěchu či neúspěchu cesty za zlatou obhajobou. Čeští hokejisté nastupují do čtvrtfinále mistrovství světa proti Švédsku. Po přesunu do Stockholmu bojuje tým kouče Radima Rulíka o postup do semifinále s výběrem, který je napěchovaný hráči z NHL. Češi ovšem v klíčovém zápase mohou počítat s útočníkem Davidem Kämpfem, dalším z hrdinů ze zlaté Prahy. Podaří se úřadujícím šampionům vyřadit favorita a přiblížit se tak po roce opět finále? ONLINE přenos utkání sledujte od 20.20 na iSportu.