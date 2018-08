Písničkář »Pokáč« rozzuřil posměšným songem fanoušky Sparty: Mělo to být ještě tvrdší!

Jaké byly na první píseň ohlasy?

„Smíšené. Od super pozitivních, po ty negativní. Ale ty se netýkají jenom samotné písničky, odráží se v nich nálada fanoušků směrem k situaci klubu. Když už jsou komentáře negativní, tak jsou ve smyslu: To si z nás vedení dělá legraci...“

Byly i nějaké osobní útoky na vaši osobu?

„Ty tam byly taky: Co je to za nýmanda?! Chcípni, ty zm*de! Co se sereš do Sparty... Ale těch byly jenom jednotky a troufnu si říct, že já osobně nejsem to, co nespokojeným fanouškům vadí. Všechno, co se udělá v takové době, má typicky negativní reakce. A když se něco týká Sparty, tak to prostě zajímá celou republiku.“

Nebylo to načasování ale špatné? Vždyť jste písničku vydali po trapném vypadnutí se Suboticou, takže bylo jasné, že to fandy rozzuří...

„Původně to mělo vyjít po porážce 0:2 v Subotici, ale to jsme si řekli, že nemůžeme dělat nic. Pak se ale vyhrálo v lize, a přestože se nakonec nepostoupilo, tak ta nálada nebyla úplně hrozná. Jo, všichni jsme byli naštvaní, ale byl to celkem dobrý výkon a tleskalo se. Tak jsme si řekli, že do toho jdeme.“

I tak ale byla Sparta venku z Evropy, a pak z ničeho nic přijde song, který kope do vlastních řad...

„Takhle to ale muselo být. Lepší než před sezonou říct: Něco za měsíc vydáme. Kdyby se se Suboticou postoupilo, tak jsou všichni nadšení. Ale je pravda, že v den, kdy se to vydalo, byly na facebooku Sparty tři nové příspěvky a všechny s mým ksichtem. To asi nebylo úplně šťastné... Na druhou stranu na jaře třeba udělala Sparta super materiál s biatlonistou Krčmářem. Jenže pustilo se to potom, co prohrála na Baníku. A fanoušci zase nadávali, co se Sparta »m*dá« do biatlonu, ať se radši soustředí na fotbal. Přitom já zastávám názor, že i v době krize je důležité si umět ze sebe udělat srandu!“

Jste znám tím, že text vašich písniček je celkem nevybíravý. Proběhla ze strany Sparty i nějaká cenzura?

„Jo. (úsměv) První verze byla moc, prý to bylo příliš velké kopání do vlastních řad. V té publikované verzi si tedy taky kopnu, ale předtím to bylo ještě více. Ale chápu, že jde o oficiální komunikaci klubu, takže si nemůžu dovolit pomlouvat nějaké členy vedení.“

To tam bylo?

„Jo... Třeba po sezoně vydám na svém youtubovém kanálu ty necenzurované věci. Ale ta nová verze není o nic horší. Jen mi říkali, aby to nebylo pouze ve smyslu »je to všechno v pytli«, ale spíš »je to dost v pytli, ale pojďme makat!« (smích)“

A jak reagovali fotbalisté?

„Posílali jsme to několika hráčům i členům kotle a všichni říkali, že je to dobrý. O hráčích, kteří jsou se mnou na videu, jsem nerozhodoval, jenom jsem si přál, aby tam byl David Bičík, protože vypadá jako já. (úsměv) Hlavně jsem byl ale rád, že tam nějací hráči byli, aby se v tom kdyžtak vykoupali se mnou... (smích)“

Text písně: Začíná sezóna Začíná nová, sezóna hurá,

těším se, až všem naložíme búra.

Začala nová, sezóna jupí,

a ejhle už jsme zase venku z Evropy.

No to byl fofr, smutnil jsem chvíli,

již jsem však opět zcela plný síly.

A rozum zdravý, odložím kamsi,

neboť i letos já svoje palce umačkám si.

Začíná nová, sezóna pecka,

očekávání nejvyšší jsou všecka.

Začala nová, sezóna juchů,

a další průser už zas visí ve vzduchu.

I přesto věřím, v ty naše chlapce,

že za dres rudý, budou hrdě rvát se.

Že budem mistři, už cejtím v kostech,

snad nejen v počtu trenérů a výtržnostech.

Chci vidět kvalitnější hru, přesnější mušku,

z radostných oslav gólů chci mít křeče v tvářích,

a jestli budete hrát jako vloni tužku,

tak vám to pěkně natřu v komentářích.