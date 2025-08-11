Zahraje si Zorvan Konferenční ligu? Řeší exotickou nabídku, ozvaly se i Baník s Plzní

Předplatné

Devětadvacetiletý záložník Filip Zorvan, který v minulé sezoně pomohl Sigmě Olomouc k vítězství v MOL Cupu a poté nakoukl i do reprezentace, by se již brzy mohl zbavit statutu volného hráče. Podle informací iSportu je jednou z aktuálně reálných variant podepsání lukrativní smlouvy v Ázerbájdžánu.

Redakční zdroje se shodují na tom, že konkrétní a velmi intenzivní zájem o Filipa Zorvana, jemuž posledního června skončil kontrakt na hanáckém Andrově stadionu a vyhlíží zahraniční výzvu, v současnosti jeví Sabah FK. Klub z Baku, hlavního města Ázerbájdžánu, kde česká reprezentace před čtyřmi lety prohrála s Dánskem ve čtvrtfinále EURO (1:2), nabízí tuze zajímavé ekonomické podmínky.

