Zahraje si Zorvan Konferenční ligu? Řeší exotickou nabídku, ozvaly se i Baník s Plzní
Devětadvacetiletý záložník Filip Zorvan, který v minulé sezoně pomohl Sigmě Olomouc k vítězství v MOL Cupu a poté nakoukl i do reprezentace, by se již brzy mohl zbavit statutu volného hráče. Podle informací iSportu je jednou z aktuálně reálných variant podepsání lukrativní smlouvy v Ázerbájdžánu.
Redakční zdroje se shodují na tom, že konkrétní a velmi intenzivní zájem o Filipa Zorvana, jemuž posledního června skončil kontrakt na hanáckém Andrově stadionu a vyhlíží zahraniční výzvu, v současnosti jeví Sabah FK. Klub z Baku, hlavního města Ázerbájdžánu, kde česká reprezentace před čtyřmi lety prohrála s Dánskem ve čtvrtfinále EURO (1:2), nabízí tuze zajímavé ekonomické podmínky.