Beachvolejbalistka Hermannová: Rozchod s plaveckým playboyem Mickou!

Medaile sice oběma v Brazílii unikla, ale s prázdnou se do Česka nevraceli – Bára s Honzou přijeli zasaženi Amorovým šípem! Byli do sebe zamilovaní tak moc, že jim ani nevadil vztah na dálku. Vždyť se oba kvůli jejich sportovnímu vytížení vídali sotva jednou do měsíce…

„Ale občas jsme na sebe měli štěstí. Třeba když jsme byli na Floridě, byl Honza na kempu hned ve vedlejším hotelu. Nebo když jsem letěla na turnaj do Poreče, udělala jsem si zastávku v Římě, kde trénoval v tamním olympijském centru,“ popisovala Hermannová s úsměvem své milostné strasti.

I tak jim však spolu bylo fajn. „Je dobré, že se nevidíme každý den, že si nelezeme na nervy,“ chechtal se zase playboy Micka.

Jenže postupem času se frekvence jejich »randíček« snížila na kritickou úroveň. I kvůli blížící se olympiádě 2020 v Japonsku. „Já se soustředím na plavání, pro ni je prioritní beach. Oba máme za cíl Tokio a tomu podřizujeme všechno,“ prozradil Micka.

A definitivní rozchod teď potvrdila Hermannová. Na otázku, zda se v létě chystají na společnou dovolenou, totiž jen pokrčila rameny: „Bylo by fajn někam s přítelem jet, ale já už ho nemám...“