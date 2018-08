Erbanová hledala po »útocích« Nováka zastání: Mlčeli všichni i kámoška Sáblíková!

Když Karolína v pondělí šokovala vyjádřením, že ukončila slušně rozjetou kariéru, lidé si klepali na čelo a ptali se: „Proboha, proč?“ Ona vše vysvětlila v rozsáhlém textu na sociální síti, kde jako viníka odchodu do sportovního důchodu označila kouče Nováka. Muže, který si hýčká královnu ledových oválů Sáblíkovou a vede českou reprezentaci.

A právě s Martinou byla Erbanová, ještě v době, kdy trénovala v Česku, nerozlučná kamarádka. Krátce po odchodu Erbanové do Nizozemska (v roce 2014) si Sáblíková dokonce posteskla, že jí bude hodně chybět. „Když s někým trávíte během tolika let po sobě osm až devět měsíců v roce, tak to jen tak hodit za hlavu nejde,“ krčila tehdy rameny. Dokonce jí bylo jasné, proč parťačka v Česku končí. „Já samozřejmě vím, proč Karolína odešla. Je to moje nejlepší kámoška, takže jsem v obraze a vím úplně všechno. Na jednu stranu to chápu, ale zase já jako přítel to nemůžu přenést.“

Po takových slovech by kde kdo čekal, že se šestinásobná olympijská medailistka svého »dvojčete« někdy zastane. Čekala to i Erbanová, ale nedočkala se. V instagramovém prohlášení na to upozornila.

„Český reprezentační trenér Petr Novák zpochybnil v médiích úroveň polského týmu a kvality jeho trenéra. Také vyjádřil názor, že jsem pomalá,“ napsala Erbanová, co se dělo po olympiádě v Koreji, kdy byla nucena odejít z Beneluxu a zamířila k našim severním sousedům. „Dále dodal, že jsem o svém nástupu do tohoto týmu nedostatečně informovala. Tuto lživou podpásovku jsem inkasovala ve vrcholné fázi předsezónní přípravy, ale už nejsem ani překvapená. Přesně touto dobou si mohli zájemci negativní vyjádření Petra Nováka o mém charakteru a mém zahraničním týmu v novinách přečíst už několikátý rok. A já si mohla vychutnat to ticho, které vydávali všichni, kdo mě mohli a měli podpořit, protože můj příběh celé roky znají. Letos už říkám dost,“ popsala Karolína situaci svýma očima.

Těžko tedy říci, jestli mají všichni z jejího okolí čisté svědomí. Včetně Sáblíkové…