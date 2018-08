Procházka odpovídal: UFC nechávám stát, rád bych se utkal s Jonesem

Pokora, respekt k soupeři a především precizní styl boje, který dokáže zaujmout. Když se zeptáte trenérů, fanoušků i ostatních bojovníků, kdo je nejlepším českým MMA bojovníkem, všichni označí právě Jiřího Procházku.

Ač se zatím nepodíval do zámořské UFC, dokázal se proslavit v Japonsku. Tam úspěšně bojuje v organizaci Rizin a chystá se na dalšího soupeře. Tím bude nováček v Rizinu Jake Heun, který má na svém kontě 11 výher a 7 porážek. Fanoušci tohoto soupeři ovšem nevidí rádi, místo toho doufají, že se podaří dojednat zápas s veteránem UFC Mirko Cro Copem. „Zápas s Cro Copem je v jednání, nejdřív ale musím zvítězit nad Jakem a potom se můžeme bavit o tomhle,“ prozradil.

Už dlouho se mluví o tom, zda se Procházka někdy podívá do UFC. Z českých bojovníků je to právě on, kdo k tomu má nejblíže, uspěchat to ale nechce. Kterého bojovníka ve své váhové kategorii považuje za toho nejlepšího? A už si vyhlédl svého vysněného soupeře, se kterým by rád poměřil síly? „Jon Jones. A to samé je i má odpověď na druhou otázku,“ má jasno.

Procházka kromě dotazů na UFC a Rizin odpověděl i třeba na to, kterou techniku má nejraději. „Boj beru komplexně. Takže všechny techniky jsou oblíbené,“ vzkázal. A co je na celém boji to nejtěžší? „Z bojového umění je dle mého nejtěžší dokázat udržovat tvrdost a jemnost technik, podle toho, jak přichází jejich potřeba.“

Procházka je ve svých pětadvaceti letech teprve na vzestupu, přesto už má jasno, co by rád dělal po skončení své profesionální kariéry sportovce. „Chtěl bych pracovat s lidmi a pomáhat jim v jejich rozvoji, co se týče jejich mentální stránky v boji a v přístupu k boji, ale to je ještě vzdálená budoucnost.“