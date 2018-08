Tenistka se při US Open svlékla na kurtu! Napomenutí od sudího se jí nelíbilo

Cornet se okamžitě ozvala a pustila se se sudím do řeči. Odvolávala se na to, že nic neprovedla, ale u arbitra nepochodila. Logicky ji napadlo, že mužští kolegové se na hřišti převlékají i několikrát za zápas, během přestávek vysedávají do půl těla a to žádný přestupek není.

Spogliarello vietato ❌🔥



Alizé #Cornet ha la maglia al contrario, se la cambia in campo ma il giudice non gradisce: WARNING ⚠️



Segui il LIVE-BLOGGING 👉 https://t.co/h9wsOKl8WA #USOpen #EurosportTENNIS

Alizé také našla zastání. Na nevídanou situaci okamžitě zareagovala matka bývalé světové jedničky Andy Murrayho, ke které se přidalo pár dalších tenistek. „Po desetiminutové pauze vrátila na kurt, měla obrácené tričko, tak si ho zády ke kurtu otočila. Následovalo napomenutí za porušení kodexu a nesportovní chování,“ napsala a ohradila se, že pro mužskou část se jedná o samozřejmost.

Událost naštvanou Francouzku očividně poznamenala, protože v rozhodující sadě vyhořela. Švédce Johanně Larsson podlehla 2:6 a s posledním grandslamem sezony v New Yorku se rozloučila. Navíc s hodně hořkou příchutí. Aspoň, že fanoušci si přišli na své…