US Open: Kvitová s Vondroušovou jsou ve 2. kole, postup vydřela i Siniaková

Siniaková vydřela výhru nad osmadvacátou nasazenou Anett Konteveitovou z Estonka, kterou zdolala za dvě a půl hodiny 6:7, 6:3 a 7:5. Vondroušová porazila náhradnici Monu Barthelovou z Německa 6:1, 6:4 a Kristýna Plíšková prohrála s favorizovanou Kiki Bertensovou z Nizozemska 0:6 a 5:7.

Jediný český zástupce ve dvouhře mužů Jiří Veselý z turnaje krátce před duelem s Francouzem Corentinem Moutetem kvůli nataženému tříslu odstoupil.

Osmadvacetiletá Kvitová rozjela zápas s Wickmayerovou suverénně. Ve vedru a vysoké vlhkosti vzduchu dala v první hře dvě esa a ukázala, že ji bolavé rameno z New Havenu nelimituje. Vyhrála úvodních šest výměn utkání, za 17 minut vedla i díky deseti vítězným míčům 5:0 a v prvním setu povolila soupeřce jen game.

Za stavu 1:1 ve druhém setu byl zápas na pět minut přerušen, protože se v hledišti udělalo špatně jedné z divaček a byla ošetřována. Wickmayerová se pak snažila hrát rychleji a Kvitová se tolik nedostávala k nátlakové hře. Chybovala a prohrávala 1:4. Při svém dalším podání po dvojchybě ztrácela 15:30, vzápětí ale dala eso a rozjela se. Zápas pak dokončila stejně, jako ho začala - získala pět gamů po sobě.

"Hrála jsem v prvním setu skvěle. I když jsem ztratila ve druhém servis, tak jsem se snažila a nechtěla jsem hrát třetí set. Bojovala jsem," řekla Kvitová, která si připsala 45. vítězný zápas v sezoně. "Sezona je neuvěřitelná, ani mě nenapadlo, že to takhle půjde," řekla. Její další soupeřkou bude Číňanka Wang Ja-fan.

Kvitová už letos získala pět titulů, ale na grandslamech se jí nedaří. S Australian Open a ve Wimbledonu se loučila v prvním kolem a v Paříži ve třetím.

Kristýně Plíškové se v úvodním setu nedařilo na podání a za 25 minut dostala od rozjeté Bertensové "kanára". Navíc prohrála i další tři gamy. "Nebylo by divný, kdyby to bylo dvanáct nula. To jsem asi nikdy nedostala," řekla Plíšková.

Zkusila pak více chodit na síť a hra se vyrovnala. "Začalo mi to psát," uvedla. Dotáhla na 4:4, vítězka přípravného turnaje v Cincinnati ale ve dvanáctém gamu druhým brejkem v setu rozhodla. "Ona nedá k ničemu prostor," řekla Plíšková.

Letos prohrála na všech grandslamech v prvním kole. "Aspoň se mám příští rok kde zlepšovat. Někdy se to tak sejde," komentovala silné soupeřky. V Austrálii vypadla s Polkou Agnieszkou Radwaňskou, v Paříži se Serenou Williamsovou z USA a nyní s rozjetou Bertensovou. "Jediný Wimbledon byl docela hratelný," řekla Plíšková, ale Rumunku Alexandru Dulgheruovou stejně v Londýně nezdolala.

Vondroušová měla letos už podruhé štěstí. Původně měla bojovat v kvalifikaci, ale do hlavní soutěže se posunula po odhlášení Rusky Jeleny Vesninové. Los jí přiřkl za soupeřku jednadvacátou nasazenou Mihaelou Buzarnescuová z Rumunska. Letošní finalistka z Prahy a vítězka v San Jose si v Montrealu vážně poranila kotník, do startu turnaje se nestihla uzdravit a odstoupila.

Proti Vondroušové nastoupila poražená z kvalifikace Barthelová a Češka v prvním setu dominovala. Ve druhém setu rozhodla o výhře brejkem v koncovce, v desáté hře proměnila třetím mečbol a utká s Eugenií Bouchardovou z Kanady.

Siniaková v přestřelce s Konteveitovou nevyužila v první sadě dva setboly a tie-break ztratila poměrem 3:7. Druhou sadu ovládla a ve třetí dlouho jen dotahovala. Třikrát dokázala získat zpět ztracený servis. Za stavu 4:5 a 0:30 při podání soupeřky se ocitla dva míče od prohry, ale pak vyhrála dvanáct výměn ze čtrnácti a vyčerpaná slavila postup. Při třetím mečbolu potvrdilo míč na lajnu jestřábí oko.

Ve druhém kole se letošní dvojnásobná grandslamová vítězka čtyřhry Siniaková utká s Australankou Aljou Tomljanovicovou.

Federer si zvykal na US Open na vlhkost, set ale neztratil

Pětinásobný vítěz US Open Švýcar Roger Federer se v prvním kolem letošního ročníku vyrovnával s teplým a především vlhkým podnebím. Ve večerním duelu v New Yorku ale vážné problémy nepřipustil a na hlavním dvorci Arthura Ashe porazil Japonce Jošihita Nišioku jistě 6:2, 6:2 a 6:4.

Do druhého kola prošla také bývalá světová jednička Maria Šarapovová. Ruská tenistka nad Patty Schnyderovou jasně vyhrála první set 6:2, ale z druhého bylo ještě drama. Vítězka US Open z roku 2006 se sice ujala vedení 5:1, jenže Schnyderová dokázala vyrovnat a Šarapovová o postupu musela rozhodnout ve zkrácené hře. V tie breaku využila až čtvrtý mečbol a vyhrála ho 8:6.

Federer mohl zvládnout duel i rychleji, ve třetím setu vedl 5:1, ale 177. hráč světa Nišioka vzal alespoň jednou favoritovi servis a duel protáhnul. "Hrál jsem dobře a jsem rád, že jsem prošel dál. Nišioka má opravdu rychlé nohy," ocenil Federer.

Druhý nasazený eliminoval nepříjemné počasí díky útočnému stylu. Hrál i servis - volej a z 45 náběhů k síti jednatřicetkrát bodoval. Pomohl si také 14 esy.

Po utkání ale přiznal, že si na podmínky musí zvyknout. "Pro nás Evropany není snadné hrát v tak vysoké vlhkosti vzduchu. Je potřeba hodně pít, protože hrozí nebezpečí křečí. Pak se ale hodně potíte," řekl sedmatřicetiletý Federer.

Na US Open zvládl první kolo i poosmnácté v kariéře a nyní ho čeká Francouz Benoit Paire, kterého porazil ve všech šesti vzájemných zápasech. Letos s ním ale měl plné ruce práce na turnaji v Halle, kde odvrátil dva mečboly.

Djokovič se při postupu trápil

Wimbledonský vítěz Novak Djokovič postoupil na US Open do druhého kola po tříhodinové bitvě s Maďarem Mártonem Fucsovicsem. Srbský tenista, který se v New Yorku představil poprvé od finálové porážky v roce 2016, vyhrál 6:3, 3:6, 6:4, 6:0. Jeho dalším soupeřem bude domácí Tennys Sandgren.

Oba hráči na centrálním kurtu Artura Ashe v horkém a parném počasí trpěli. Jelikož teplota vystoupila na 36 stupňů Celsia, dostali podle pravidel po třetím setu desetiminutovou pauzu. "Oba jsme měli očividně problémy, teprve ke konci třetího setu mi začalo být trochu lépe. Do té doby to byl boj o přežití. Jen jsem se modlil, abych už se brzy cítil líp," řekl Djokovič k náročným podmínkám.

Jednatřicetiletý Srb, jenž US Open v letech 2011 a 2015 vyhrál, prohrával ve třetím setu 2:4. Pak už soupeři nedovolil ani game a ve čtvrté sadě ho vyprovodil s "kanárem".

