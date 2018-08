Dceři nedovolí slavit narozeniny. Co všechno jehovistka Serena nesmí?!

Žádný dort se svíčkou a ani velkolepá party. Dcera tenistky Sereny Williamsové Alexis Olympia si nebude moci v září užít oslavu prvních a ani žádných svých dalších narozenin. Její matka, babička, děda i teta Venus jsou totiž příslušníci známé náboženské víry.

„Olympia nebude oslavovat narozeniny. Jsme Svědci Jehovovi a my to neděláme,“ zdůraznila v rozhovoru Serena Williamsová, která jako oddaná věřící neslaví se svými bližními žádné svátky, které mají pohanský původ. Takže ani Vánoce, Velikonoce a právě ani narozeniny. Sestry Serena a Venus se staly členkami této víry kvůli jejich matce Oracene, jež je Jehovistkou od počátku 80. let.

„Být svědkem Jehovovým je pro mě důležité. Myslím, že pokud nevěříte v Boha, je těžké žít život, protože základ života pochází od Boha. Bez něj bych tu teď nebyla,“ prozradila v minulosti bývalá světová jednička, která stejně jako jiní členové víry obcházela dům od domu a snažila se ostatní přesvědčit, aby se přidali k Jehovistům.

Kromě neslavení „pohanských svátků“ Williamsové víra nedovoluje například podstoupit krevní transfúzi, neúčastnit se na politickém životě a odmítání vojenské služby. Striktně pak musí dodržovat duchovní a morální zásady této církve, jinak by byla vyloučena.

Naopak jí zřejmě víra dovoluje fotit a zveřejňovat odhalené snímky. Tak jako to provedla loni, když se nechala obnažená zvěčnit v pokročilém stadiu těhotenství na obálku časopisu. Co na to řekli ostatní Jehovisté, Serena už neprozradila...