Nečasova plastikou vylepšená kráska Nikola: »Omyl« s novými ňadry!
Na decentní úpravy vzhledu si potrpí jako málokdo. Partnerka mistra světa 2024 Martina Nečase (26) Nikola Mertlová (26) při přehlídce nových hadříků ukázala fanouškům zvětšená ňadra.
„ Myslím si, že v tričku bych je utajila. Ale tohle jsem nedomyslela,“ chichotala se zpěvačka s uměleckým jménem Nykki, když »omylem« vyzkoušela před kamerou i sportovní podprsenku, ve které nově vylepšená prsa oku bystrých fandů neunikla.
„Budu tam mít trošku svého tuku, aby to bylo co nejvíc naturální,“ chlubila se ještě před chirurgickým zákrokem partnerka útočníka z Colorada. Nečas si tak před novou sezonou NHL zvyká na nový vzhled své milované partnerky.
