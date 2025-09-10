Vysekaná Ester: Na lovu
Sněhová královna už vyhlíží novou sezonu! Zatím ale z příjemného prostředí řecké Lefkady, kde ze sluníčka čerpá vitamín D a škádlí fanoušky svým vypracovaným tělem.
Vysekaná je lyžařka a snowboardistka Ester Ledecká (30) tak, jako by se místo olympiády celé léto chystala na mistrovství světa Miss fitness. Na jejích břišácích by se špalky mohly štípat! „Lov sledujících,“ napsala k fotkám, na nichž prezentuje oblíbenou značku plavek.
Témata: lyžování, blesksport, Olympijské hry, Ester Ledecká