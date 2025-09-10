Vysekaná Ester: Na lovu

Autor: rau, sm
Ester čerpá energii na novou sezónu.
Ester ukázala vysekanou postavu.
Ester ve svém přirozeném prostředí na sněhu. Teď ale nabírá sílu u moře.
Sněhová královna už vyhlíží novou sezonu! Zatím ale z příjemného prostředí řecké Lefkady, kde ze sluníčka čerpá vitamín D a škádlí fanoušky svým vypracovaným tělem.

Vysekaná je lyžařka a snowboardistka Ester Ledecká (30) tak, jako by se místo olympiády celé léto chystala na mistrovství světa Miss fitness. Na jejích břišácích by se špalky mohly štípat! „Lov sledujících,“ napsala k fotkám, na nichž prezentuje oblíbenou značku plavek.

