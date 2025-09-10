Tajemství biatlonistky Neunerové o pronásledování: Vloupání! Dopisy! Sebevražda!

Autor: as
Magdalena Neunerová se podělila o příběh, ze kterého mrazí.
Bývalá biatlonistka Magdalena Neunerová má za sebou hrůznou zkušenost.
Prožila si peklo, o kterém se až po letech podělila se světem. Německou biatlonovou hvězdu Magdalenu Neunerovou (38) pronásledoval úchyl. Vše skončilo jeho sebevraždou...

Má dvě zlata z olympiády a dvanáct z MS, třikrát ovládla Světový pohár. Kariéru ukončila v roce 2012, vdala se za kamaráda z dětství, má tři děti. Komentuje pro televizi. Sladký život? Hodně dlouho ne!

„Léta jsem trpěla poruchami spánku a úzkostmi,“ prozradila. Příčinou bylo pronásledování psychicky nemocným stalkerem ještě během kariéry. „Každou noc byl v mém domě, vylezl na balkon. V autě mi nechával dopisy,“ vypočítala. Policie jí nepomohla, prý se nic nestalo!

Biatlonistka si vypěstovala úzkostnou poruchu. „Nikdy jsem za soumraku sama nevycházela z domu. Žila jsem bez energie, bez radosti.“ Až s pomocí psychologů své problémy překonala. „Tragické bylo, že si ten člověk v určitém okamžiku vzal život. Ta zpráva mě šokovala, cítila jsem s ním soucit,“ povídala v slzách.

Témata:  blesksportOlympijské hrysebevraždabiatlonistaMagdalena Neunerová

