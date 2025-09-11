Haškova devítka cizinců v Dukle: posila Slavie i stožáry do útoku. Kdo zatím zaostává?
Do té největší internacionalizace se překvapivě pustila Dukla. Tým, který byl v minulých sezonách jasně postaven na československé stopě, přešel pod sportovním ředitelem Martinem Haškem na strategii podepisování veskrze mladých cizinců. Celkem jich na Julisku dorazilo devět. „Vím, že je to pro vás nové a nejste na to zvyklí, ale je to trend,“ vzkázal Hašek fanouškům. Některé tváře už zanechaly dobrý dojem, některé se teprve chytají pomaleji, někoho první start teprve čeká.
Samuel Isife (20)
Národnost: Pobřeží slonoviny
Post: Pravý obránce
Předchozí klub: Vlašim
V lize: 658 minut/1 asistence
Zatím zřejmě nejpovedenější příchod Dukly. Mladý bek zaujal svým pohybem už od prvního kola a nejlepší české týmy zpozorněly. Jen sedm zápasů v nejvyšší soutěži stačilo Slavii k tomu, aby se dohodla na Isifeho zimním nákupu. Jeho nejlepšími vlastnostmi jsou rychlost a akční rádius – ze všech beků absolvoval nejvíce defenzivních soubojů (51) a 8. nejvyšší počet těch ofenzivních (50).
Rihards Matrevics (26)
Národnost: Lotyšsko
Post: Brankář
Předchozí klub: Auda (Lotyšsko)
V lize: 695 minut/2 čistá konta
Nová brankářská jednička zatím hledá formu, 202 centimetrů vysoký gólman měl prsty v inkasovaných gólech na Spartě i na Liberci. Pozitiva? Jeho výška ho předurčuje ke sběru centrů (má jich nejvíce v lize) i zákrokům proti střelám z dálky. Od trenéra i klubu má důvěru.
Zlatan Šehovič (24)
Národnost: Srbsko
Post: Levý bek
Předchozí klub: Partizan Bělehrad
V lize: 332 minut/1 gól
Pražanům se zalíbil už při zimním přátelském utkání s Partizanem. V Bělehradě se nikdy naplno neprosadil, hostoval i v Kazachstánu či Izraeli. V Dukle nezačal dobře, hned v prvním kole pohořel. Do sestavy se ale vrátil, pomalu roste. Hvězdným momentem byl zatím gól na Letné.
Jacques Fokam (23)
Národnost: Francie
Post: útočník
Předchozí klub: Velvary
V lize: 291 minut/1 gól
Sáhnout pro posilu do ČFL je překvapivé, na Dukle si ale zisk útočníka interně velmi pochvalovali. Robustní forvard je zatím první ofenzivní volbou z lavičky, zvládne zahrát i pod hrotem. V sedmém kole konečně skóroval. Narodil se v Rusku kamerunským rodičům, ale má francouzský pas.
Mouhamed Traoré (22)
Národnost: Pobřeží slonoviny
Post: stoper
Předchozí klub: Vozdovac (Srbsko)
V lize: dosud nehrál
Levonozí stopeři nerostou na stromech, ale Dukla sehnala v závěru transferového okna už druhého. Traoré je typickým talentem, kterému pokazily rozlet zdravotní trable. Nebýt zranění kolene, možná by už dávno prorazil ve španělském Alavésu. Přichází po povedené sezoně ve druhé srbské lize.
Chinoso Emeka (23)
Národnost: Nigérie
Post: útočník
Předchozí klub: Trenčín
V lize: dosud nehrál
Po utkání v Liberci prohodil kouč Holoubek, že nemá vysokého útočníka. To už řešit nemusí. Ne že by 197 centimetrů vysoký tank na Slovensku nějak gólově zářil, zakončování je jeho slabinou, ale opřít dlouhý míč o něj půjde perfektně. Zatím ale nebyl zdravotně připraven ani na lavičku.
Samson Tijani (23)
Národnost: Nigérie
Post: střední záložník
Předchozí klub: RB Salcburk (Rakousko)
V lize: 183 minut
Posila se zřejmě nejzajímavějším životopisem. Start v Lize mistrů, zkušenosti z první rakouské ligy… Zatím ale zůstává těžce za očekáváním. Intenzita soutěže mu dělá problém, defenzivní záložník působí pomalým dojmem. Místo účasti v 7. kole se tak skočil rozehrát za béčko do ČFL.
Namory Cissé (22)
Národnost: Rakousko
Post: útočník
Předchozí klub: Lustenau (Rakousko)
V lize: 395 minut/1 gól
„Je jiný než hráči, na které jsme v lize zvyklí,“ lákal Hašek. Opravdu, Rakušan s africkými kořeny mísí výšku, fyzickou sílu a nečekaný driblérský um. Na šanci čekal, v létě měl podezření na trombózu v lýtku. To se nepotvrdilo a například na Spartě odvedl Cissé excelentní výkon.
Bobou Diallo (21)
Národnost: Mali
Post: útočník
Předchozí klub: Daugavpils (Lotyšsko)
V lize: dosud nehrál
Další stožár na hrot Dukly. S 200 centimetry překonal Tomáše Chorého, v poli nebude v Chance Lize běhat nikdo vyšší. Má solidní renomé z lotyšské ligy, kdy nastřílel 7 branek v 24 zápasech, předtím působil v mládeži Standardu Lutych. „Pomůže nám u standardek,“ věří Hašek.