Haškova devítka cizinců v Dukle: posila Slavie i stožáry do útoku. Kdo zatím zaostává?

Do té největší internacionalizace se překvapivě pustila Dukla. Tým, který byl v minulých sezonách jasně postaven na československé stopě, přešel pod sportovním ředitelem Martinem Haškem na strategii podepisování veskrze mladých cizinců. Celkem jich na Julisku dorazilo devět. „Vím, že je to pro vás nové a nejste na to zvyklí, ale je to trend,“ vzkázal Hašek fanouškům. Některé tváře už zanechaly dobrý dojem, některé se teprve chytají pomaleji, někoho první start teprve čeká.

Samuel Isife (20)

  • Národnost: Pobřeží slonoviny

  • Post: Pravý obránce

  • Předchozí klub: Vlašim

  • V lize: 658 minut/1 asistence

Zatím zřejmě nejpovedenější příchod Dukly. Mladý bek zaujal svým pohybem už od prvního kola a nejlepší české týmy zpozorněly. Jen sedm zápasů v nejvyšší soutěži stačilo Slavii k tomu, aby se dohodla na Isifeho zimním nákupu. Jeho nejlepšími vlastnostmi jsou rychlost a akční rádius – ze všech beků absolvoval nejvíce defenzivních soubojů (51) a 8. nejvyšší počet těch ofenzivních (50). 

Rihards Matrevics (26)

  • Národnost: Lotyšsko

  • Post: Brankář

  • Předchozí klub: Auda (Lotyšsko)

  • V lize: 695 minut/2 čistá konta

Nová brankářská jednička zatím hledá formu, 202 centimetrů vysoký gólman měl prsty v inkasovaných gólech na Spartě i na Liberci. Pozitiva? Jeho výška ho předurčuje ke sběru centrů (má jich nejvíce v lize) i zákrokům proti střelám z dálky. Od trenéra i klubu má důvěru.

Zlatan Šehovič (24)

  • Národnost: Srbsko

  • Post: Levý bek

  • Předchozí klub: Partizan Bělehrad

  • V lize: 332 minut/1 gól

Pražanům se zalíbil už při zimním přátelském utkání s Partizanem. V Bělehradě se nikdy naplno neprosadil, hostoval i v Kazachstánu či Izraeli. V Dukle nezačal dobře, hned v prvním kole pohořel. Do sestavy se ale vrátil, pomalu roste. Hvězdným momentem byl zatím gól na Letné.

Jacques Fokam (23)

  • Národnost: Francie

  • Post: útočník

  • Předchozí klub: Velvary

  • V lize: 291 minut/1 gól

Sáhnout pro posilu do ČFL je překvapivé, na Dukle si ale zisk útočníka interně velmi pochvalovali. Robustní forvard je zatím první ofenzivní volbou z lavičky, zvládne zahrát i pod hrotem. V sedmém kole konečně skóroval. Narodil se v Rusku kamerunským rodičům, ale má francouzský pas.

Mouhamed Traoré (22)

  • Národnost: Pobřeží slonoviny

  • Post: stoper

  • Předchozí klub: Vozdovac (Srbsko)

  • V lize: dosud nehrál

Levonozí stopeři nerostou na stromech, ale Dukla sehnala v závěru transferového okna už druhého. Traoré je typickým talentem, kterému pokazily rozlet zdravotní trable. Nebýt zranění kolene, možná by už dávno prorazil ve španělském Alavésu. Přichází po povedené sezoně ve druhé srbské lize.

Chinoso Emeka (23)

  • Národnost: Nigérie

  • Post: útočník

  • Předchozí klub: Trenčín

  • V lize: dosud nehrál

Po utkání v Liberci prohodil kouč Holoubek, že nemá vysokého útočníka. To už řešit nemusí. Ne že by 197 centimetrů vysoký tank na Slovensku nějak gólově zářil, zakončování je jeho slabinou, ale opřít dlouhý míč o něj půjde perfektně. Zatím ale nebyl zdravotně připraven ani na lavičku.

Samson Tijani (23)

  • Národnost: Nigérie

  • Post: střední záložník

  • Předchozí klub: RB Salcburk (Rakousko)

  • V lize: 183 minut

Posila se zřejmě nejzajímavějším životopisem. Start v Lize mistrů, zkušenosti z první rakouské ligy… Zatím ale zůstává těžce za očekáváním. Intenzita soutěže mu dělá problém, defenzivní záložník působí pomalým dojmem. Místo účasti v 7. kole se tak skočil rozehrát za béčko do ČFL.

Namory Cissé (22)

  • Národnost: Rakousko

  • Post: útočník

  • Předchozí klub: Lustenau (Rakousko)

  • V lize: 395 minut/1 gól

„Je jiný než hráči, na které jsme v lize zvyklí,“ lákal Hašek. Opravdu, Rakušan s africkými kořeny mísí výšku, fyzickou sílu a nečekaný driblérský um. Na šanci čekal, v létě měl podezření na trombózu v lýtku. To se nepotvrdilo a například na Spartě odvedl Cissé excelentní výkon.

Bobou Diallo (21)

  • Národnost: Mali

  • Post: útočník

  • Předchozí klub: Daugavpils (Lotyšsko)

  • V lize: dosud nehrál

Další stožár na hrot Dukly. S 200 centimetry překonal Tomáše Chorého, v poli nebude v Chance Lize běhat nikdo vyšší. Má solidní renomé z lotyšské ligy, kdy nastřílel 7 branek v 24 zápasech, předtím působil v mládeži Standardu Lutych. „Pomůže nám u standardek,“ věří Hašek.

