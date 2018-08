Kokain kolem Čáslavy! Hokejista se namočil do problémů s drogami

Na první pohled se to jeví, že Petr Čáslava, obránce Pardubic a mistr světa z roku 2010, létá v pořádném maléru. Zhruba v polovině června totiž měl mít pozitivní nález na kokain. Hlavní problém? Řídil v tu chvíli vozidlo. Na následné krevní zkoušce v nemocnici se ale podle informací deníku Sport zvýšená hladina látky v těle nepotvrdila.

„Jsem momentálně na zahraniční cestě a dozvěděl jsem se tuhle informaci z médií, takže mám jen zprostředkované informace. Po návratu to začneme s Petrem okamžitě řešit. Ale v tuto chvíli vám k tomu nic jiného říct nemohu,“ řekl generální manažer klubu Dušan Salfický. Zprávu jako první ve středu odpoledne zveřejnil server seznam.cz.

Hokejový klub na celou věc uvalil informační embargo. „Nikdo z klubu se ke spekulacím nebude v tuto chvíli vyjadřovat,“ odmítl tiskový mluvčí Jan Hrabal žádost o rozhovor s Petrem Čáslavou.

Podle zdrojů deníku Sport se inkriminovaný červnový den situace seběhla tak, že obránce měl být na soukromé akci, kde se látka vyskytovala. Policejní hlídka dostala tip, jaké auto má zastavit.

„Krevní testy užití kokainu neprokázaly nejspíš proto, že mohlo jít o pasivní užití látky. Měla v těle tak nízkou hladinu, že se do těla musela dostat jinou cestou, než že by ji užil samotný člověk. První test vám pouze řekne, jestli ano, nebo ne. Vzorek z krve pak určí množství a tam se nic neprokázalo,“ řekl Sportu zdroj, který si přál zůstat v anonymitě.

Policisté jeho vůz kontrolovali znovu

Aby toho ale nebylo málo, Čáslavův vůz kontrolovala policie nedlouho poté znovu, řidič měl mít pozitivní nález opět, jen už ho neměl řídit pardubický obránce. Ten se tak patrně pohybuje ve společnosti, kde kokain není zakázané slovo.

Čtrnáct dní před startem extraligy tak kolem Dynama Pardubice začíná kolovat úplně jiné téma, než kdo bude dávat góly a jestli klub zvládne zopakovat svoje umístění z minulého roku, kdy skončil po základní části šestý. „Myslím, že máme natolik morálně silné mužstvo, že by nás spekulace tohoto formátu vůbec neměly před sezonou rozhodit,“ je ovšem přesvědčen Salfický.

„Testy na doping probíhají vždycky přes tréninkové období. A mohl by z toho být problém, pokud se o celou věc začne teď zajímat WADA (Mezinárodní antidopingová organizace). Pro mě je to naprosto překvapivá a nová informace, kterou mi nyní dáváte. Pokud nám ale od naší antidopingové agentury přistane podnět, abychom nějakého hráče začali šetřit, tak samozřejmě budeme,“ uvedl ředitel extraligy Josef Řezníček.

Taková věc ale nejspíš nenastane. Jak uvedla ČTK, podle Jana Chlumského z Antidopingového výboru ČR patří kokain mezi zakázané látky jen při soutěži a ne v tréninkovém období.

Policie věc dál podle informací Sportu neřeší, protože krevní test byl negativní.

Kokain se ovšem dá vnímat jako populární hokejová droga, která v 70. a 80. letech vládla NHL a prý z ligy nezmizel, jen ho je možná méně. Užívá se jako stimulant, zvyšuje tělesnou aktivitu, dodává sebevědomí. Kokainu se také říká látka bohatých, už za první republiky bývalo jeho užívání oblíbenou akcí smetánky.

Za posledních 15 let byla látka v Pardubicích registrována u Tomáše Kolafy, který si do Dynama odskočil na play off v roce 2015. Za doping si pak musel v roce 2003 odsedět dvouletý trest Michael Vyhlídal, u něhož šlo o anabolický steroid nandrolon.