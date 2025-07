Augusta otevřeně o odmítání atraktivních nabídek. Budu muset být větší sobec, tuší kouč

Rodák z Jihlavy určitě bude u toho, až na podzim v centru Vysočiny otevřou novou krásnou arénu. Ovšem pouze jako divák, byť šéfové prvoligové Dukly by jej v budoucnu brali na střídačku všemi deseti. Teď však plní úkoly s reprezentační dvacítkou, s níž z chomutovského kempu vyrazil do Finska na první a rovnou klíčovou akci před prosincovou nominací na šampionát U20. V rozhovoru pro iSport rozebírá i možnost převzetí áčka po Radimu Rulíkovi a složitou situaci v mládežnickém hokeji.

Kdypak si v nové jihlavské aréně zatrénujete?

„Že bychom tam s dvacítkou udělali kemp? (směje se) Ale vážně, hala bude nádherná, jezdím okolo, sleduju pokroky ve výstavbě, těším se, až bude hotová a podívám se i zevnitř. Arénu vymysleli výborně, bude to jedna z nejhezčích menších hal. Doufám, že na poslední chvíli nic neosekají a budou se držet plánu. Včetně dvoupatrové posilovny, sálu na basketbal a atletické dráhy na střeše arény. V Jihlavě se rodí fantastické prostředí pro trénink a vůbec rozvoj hráčů.“

Jako patriota vás musí lákat na takovém místě trénovat, nebo ne?

„Určitě mě to svým způsobem láká, jsem Jihlavák a vždycky jím zůstanu. Ale v tuhle chvíli si vést Duklu zaslouží kluci, kteří jsou u toho. Viktor Ujčík s Karlem Nekvasilem odvádějí fantastickou práci, s mladými kluky to na jaře dotáhli až do baráže. A až tam se ukázal rozdíl mezi týmem první ligy a extraligy, zhruba takový vždycky bude. Teď bude mít Dukla ještě složitější pozici, protože s novou halou tzv. musí postoupit. Město postavilo arénu a po hokejistech bude chtít, aby velkou věc dokázali i oni. Což nebude vůbec jednoduché.“

V souvislosti s vámi se o domácí klubové scéně mluví hodně dlouhou dobu, extraligové kluby po vás lační. Všem zatím dáváte košem. Jste si uvnitř sebe jistý, zda děláte dobře?