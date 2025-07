Salákovi na dovolené: Manikúra pro syna a plány na další miminko?

Počasí se v Česku během uplynulého týdne moc letně nepředvedlo. Rozrostlá rodina bývalého brankáře Alexandra Saláka se proto rozhodla zabalit kufry a v plném počtu vyrazit na dovolenou. Tentokrát si vybrali destinaci, kde má jejich příjmení speciální význam. A co víc, gólmanově krásné manželce tam nasadili brouka do hlavy!

„Mami, zeptáme se jich schválně, co znamená Salák,“ vtipkoval jeden ze starších synů, když rodinka dorazila do cíle. „Ne,“ krotila ho Sašova manželka Míša, která pak vysvětlila, co přesně v Turecku, kde se nachází na dovolené, jejich příjmení znamená. „Salák je v turečtině slangový výraz pro hlupáka, nebo blbce,“ zasvětila své sledující blondýnka. „Vítejte v Turecku a nikde neříkejte, jak se jmenujeme,“ smála se.

Míša si pak velmi pochvalovala prostředí. Rodinka má k dispozici úžasný bazén a soukromou pláž. Po dlouhé době navíc vyrazily na dovolenou všechny ratolesti a tak rodiče šesti dětí nemohli být spokojenější. Salákova, která před pár týdny prozradila, že ji lékaři našli nádor v žaludku, pak ukázala vtipný moment, kdy nejmladšímu synovi Marvinovi lakovala jeho starší ségra nehty.

Famílie Saši Saláka ale rozhodně nebyla tou nejpočetnější v okolí! „Vedle do vily přijela rodina a mají sedm dětí! Když jsou s námi na večeři, mám zákaz se dívat jejich směrem. Věkově to mají stejně, navíc tam mají půlroční miminko. Je to pěkné. Ale jak píšu, Saša mě záměrně k nim posadí vždycky zády, je to nakažlivé,“ líčila blondýnka, která po narození syna Marvina tvrdila, že s porody skončila. Ale jak praví známé úsloví, nikdy neříkej nikdy...