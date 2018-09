Legendy radily Plzni, jak na Real. Slávista Řehák si utahoval ze Sparty

Když došlo na téma Liga mistrů, tak se ve studiu všichni rozzářili. „Už mám koupené letenky do Madridu i Říma. Je to jak z nějaké pohádky, co do Plzně jezdí za týmy. Před několika lety tam ještě nebyla na stadionu ani zadní tribuna,“ rozplýval se zpěvák Marek Ztracený, který je velký fanoušek Plzně.

„Pro Plzeň ten dvojzápas s Realem bude strašně těžký. Nikdo od nich nebude nic očekávat a mužou si ten zápas užít v krásný atmosféře ve dvou zápasech,“ řekl útočník Tomáš Jun, jenž hrál se Spartou Ligu mistrů například proti AC Milán.

Šmicer a Jun radili Plzni před Realem a AS Řím. Může si to užít, myslí si 1080p 720p 360p REKLAMA

Další slavný hráč Vladimír Šmicer Plzeň dopředu varoval, ale i povzbudil. „Hrát to otevřeně s takovým týmem jako je Real, to nejde. Plzeň se ale nemusí bát té skupiny. S AS Řím i CSKA Moskva mohou hrát vyrovnanou partii. Jen si nesmí nechat dát brzy gól, tak jako teď na Slavii.“

Moderátor pořadu Petr Svěcený se pak slávisty Pavla Řeháka zeptal, jestli nezávidí Plzni los Ligu mistrů. „Jsme rádi za Evropskou ligu. Jsou týmy v Praze, které budou hrát už jen MOL Cup,“ rýpl si Řehák do Sparty. Právě jeho nenávist ke klubu z Letné je pověstná. „Nemůžu říct, že Spartu nenávidím. Nemám ji rád a ani tam nejezdím.“