Potvrzeno. Sparta vítá posilu z Ajaxu! Nor (23) může naskočit už do boje s Rigou
Zprávy se potvrdily, fotbalová Sparta přivedla posilu pro střed záložní řady. Norský záložník Sivert Mannsverk přichází na hostování ze slovutného Ajaxu Amsterdam. Krok je vedený primárně z důvodu, že je poměrně blízko odchod Kaana Kairinena do německé Bundesligy. Třiadvacetiletý borec s dlouhým krokem může naskočit už do čtvrtečního prvního zápasu play off o Konferenční ligu proti Riga FC.
Vlastně půjde o zkoušku, mladý Nor dorazí na hostování. S opcí. Takhle už sportovní vedení s Tomáše Rosickým v čele řešilo kupříkladu Dávida Hancka, Lukáše Haraslína či Jana Kuchtu.
Záložník strávil poslední půlrok rovněž na výpůjčce v Cardiffu, nyní tedy zkusí další štaci. A ihned si může otestovat evropský pohár, protože byl zapsán na seznam borců pro play off Konferenční ligy.
Na soupisce je nakonec i stoper Filip Panák, který je však v rekonvalescenci a pro první duel nebude nachystán. Dostalo se rovněž na nevytížené Markuse Solbakkena či Dominika Hollého.
Naopak chybí kosovské křídlo Ermal Krasniqi. Rychlík uvolnil pozici právě norskému středopolaři Mannsverkovi. Forvard se přitom velmi dobře předvedl při odvetě 3. předkola v Jeravanu. Proti Araratu-Armenia naskočil během druhé půle byl nebezpečný, vstřelil vítěznou branku. Nyní je ale opět mimo hru.
Posila dostává prostor.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|5
|4
|1
|0
|10:4
|13
|2
Slavia
|5
|3
|2
|0
|9:3
|11
|3
Zlín
|5
|3
|1
|1
|8:5
|10
|4
Olomouc
|5
|3
|1
|1
|4:2
|10
|5
Jablonec
|5
|2
|3
|0
|6:3
|9
|6
Karviná
|5
|3
|0
|2
|7:5
|9
|7
Plzeň
|5
|2
|2
|1
|12:5
|8
|8
Liberec
|5
|2
|1
|2
|8:8
|7
|9
Bohemians
|5
|2
|0
|3
|3:7
|6
|10
Slovácko
|5
|1
|2
|2
|4:5
|5
|11
Dukla
|5
|1
|2
|2
|3:5
|5
|12
Ml. Boleslav
|5
|1
|1
|3
|10:16
|4
|13
Teplice
|4
|1
|0
|3
|5:8
|3
|14
Hr. Králové
|5
|0
|2
|3
|6:10
|2
|15
Ostrava
|3
|0
|1
|2
|2:4
|1
|16
Pardubice
|4
|0
|1
|3
|4:11
|1
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu