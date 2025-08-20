Předplatné

Potvrzeno. Sparta vítá posilu z Ajaxu! Nor (23) může naskočit už do boje s Rigou

Spartu posiluje norský záložník Sivert Mannsverk
Spartu posiluje norský záložník Sivert MannsverkZdroj: sparta.cz
Norský záložník Sivert Mannsverk při podpisu smlouvy se Spartou
Norský záložník Sivert Mannsverk by měl z Ajaxu zamířit na hostování do Sparty
Sivert Mannsverk v dresu Ajaxu neodehrál příliš zápasů
Nor Sivert Mannsverk z Ajaxu hostoval v Cardiffu
Norský záložník Sivert Mannsverk z Ajaxu má mít namířeno do Sparty
Norský záložník Sivert Mannsverk ještě v dresu Molde
Záložník Ajaxu Sivert Mannsverk by se měl brzy stát posilou Sparty
10
Fotogalerie
Jiří Fejgl, Pavel Šťastný
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (10)

Zprávy se potvrdily, fotbalová Sparta přivedla posilu pro střed záložní řady. Norský záložník Sivert Mannsverk přichází na hostování ze slovutného Ajaxu Amsterdam. Krok je vedený primárně z důvodu, že je poměrně blízko odchod Kaana Kairinena do německé Bundesligy. Třiadvacetiletý borec s dlouhým krokem může naskočit už do čtvrtečního prvního zápasu play off o Konferenční ligu proti Riga FC.

Vlastně půjde o zkoušku, mladý Nor dorazí na hostování. S opcí. Takhle už sportovní vedení s Tomáše Rosickým v čele řešilo kupříkladu Dávida Hancka, Lukáše Haraslína či Jana Kuchtu.

Záložník strávil poslední půlrok rovněž na výpůjčce v Cardiffu, nyní tedy zkusí další štaci. A ihned si může otestovat evropský pohár, protože byl zapsán na seznam borců pro play off Konferenční ligy.

Na soupisce je nakonec i stoper Filip Panák, který je však v rekonvalescenci a pro první duel nebude nachystán. Dostalo se rovněž na nevytížené Markuse Solbakkena či Dominika Hollého.

Naopak chybí kosovské křídlo Ermal Krasniqi. Rychlík uvolnil pozici právě norskému středopolaři Mannsverkovi. Forvard se přitom velmi dobře předvedl při odvetě 3. předkola v Jeravanu. Proti Araratu-Armenia naskočil během druhé půle byl nebezpečný, vstřelil vítěznou branku. Nyní je ale opět mimo hru.

Posila dostává prostor.

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta541010:413
2Slavia53209:311
3Zlín53118:510
4Olomouc53114:210
5Jablonec52306:39
6Karviná53027:59
7Plzeň522112:58
8Liberec52128:87
9Bohemians52033:76
10Slovácko51224:55
11Dukla51223:55
12Ml. Boleslav511310:164
13Teplice41035:83
14Hr. Králové50236:102
15Ostrava30122:41
16Pardubice40134:111
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (10)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů