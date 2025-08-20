Odkopnutá Siniaková: Mix na US Open je k smíchu. Smíšený blázinec

Tenistka Kateřina Siniaková měla v mixu na US Open hrát po boku Jannika Sinnera. Nakonec z toho ale sešlo...
Donutili ji poslat k šípku deblovou jedničku, sbalila singlového krále, ten omarodil a nikdo netušil, co bude dál... Tenistka Kateřina Siniaková (29) si místo na grandslamu musí připadat jako v blázinci. Nesmí hrát!

Tuhle šaškárnu organizuje snad prezidentský tlučhuba Trump! Žádná pravidla, natož jasně daný systém. Co platí jeden den, druhý den je pro smích. Vítejte na smíšené čtyřhře v rámci slovutného US Open!

Show hvězd

Tenisový mix, který je k vidění jen na grandslamech či olympiádě a je jen jakýmsi nostalgickým přívěškem na ostře sledovanou dvouhru a okrajovou čtyřhru, se letos v New Yorku hraje podle nových pravidel. Připomíná exhibici, 16 nablýskaných párů si pod upravenými pravidly pinkne o šek na milion dolarů. Kačka coby královna ženské čtyřhry měla mít výsostné postavení. Domluvila se navíc s nejlepším deblistou světa Arévalem, ale organizátoři je mezi elitu ani tak nepozvali. Až následný svazek se singlovým králem Sinnerem znamenal pro Češku vstupenku mezi vyvolené.

Král ochořel

Jenže Ital ochořel, za stavu 0:5 vzdal finále s rivalem Alcarazem v Cincinnati. „Cítím se hrozně, nemůžu se ani pohnout. Musím se zotavit na US Open, potřebuji pár dní odpočinku,“ hlesl, aniž vůbec zmínil jakýsi mix se Siniakovou. Ta už o tisíc kilometrů dál tušila, že se jí plány hroutí, což se později potvrdilo – organizátoři pár vyškrtli z pavouka. Kačka se tak včera probudila do newyorského rána v nejistotě: Přidělí mi nového parťáka? Nebo mě vykopnou?! Nakonec platila druhá varianta a do akce šli domácí náhradníci Collinsová s Harrisonem. Ostuda jako hrom!

