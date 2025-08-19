Slavný kouč Zeman: Citlivka po dvou mrtvicích
Přestal hulit retka a už je zase jako Jura. S duší, která změkla. Věhlasný tvrďák Zdeněk Zeman (78), který si vydobyl italskou fotbalovou slávu, se dává do kupy po dvou mozkových příhodách.
„Mrtvice a dvě ischemie ho velmi oslabily, ale díky intenzivní fyzioterapii se jeho stav postupně zlepšuje. S přibývajícím věkem se člověk obvykle stává buď tvrdým, nebo citlivým. On je teď dokonce přecitlivělý,“ řekl listu Corriere della Sera syn Karel Zeman.
„Teď si užívá roli dědečka a mou tříletou dceru Gioiu. Zpříjemňuje mu to dny,“ dodal potomek někdejšího lodivoda Lazia Řím, Pescary a Foggie, který odmítl nabídku kolosu Inter Milán.
