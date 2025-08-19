Slavný kouč Zeman: Citlivka po dvou mrtvicích

Autor: nem
Fotbalový kouč Zdeněk Zeman si po zdravotních trápeních užívá pohody se synem Karlem.
Zdeněk Zeman se svým synem Karlem.
Fotbalový trenér Zdeněk Zeman.
Fotbalový trenér Zdeněk Zeman.
Fotbalový trenér Zdeněk Zeman.
Fotbalový trenér Zdeněk Zeman.
Fotbalový trenér Zdeněk Zeman.
Fotbalový trenér Zdeněk Zeman.
Fotbalový trenér Zdeněk Zeman.
Fotbalový trenér Zdeněk Zeman.
Fotbalový trenér Zdeněk Zeman.
Fotbalový trenér Zdeněk Zeman.

Přestal hulit retka a už je zase jako Jura. S duší, která změkla. Věhlasný tvrďák Zdeněk Zeman (78), který si vydobyl italskou fotbalovou slávu, se dává do kupy po dvou mozkových příhodách.

„Mrtvice a dvě ischemie ho velmi oslabily, ale díky intenzivní fyzioterapii se jeho stav postupně zlepšuje. S přibývajícím věkem se člověk obvykle stává buď tvrdým, nebo citlivým. On je teď dokonce přecitlivělý,“ řekl listu Corriere della Sera syn Karel Zeman.

„Teď si užívá roli dědečka a mou tříletou dceru Gioiu. Zpříjemňuje mu to dny,“ dodal potomek někdejšího lodivoda Lazia Řím, Pescary a Foggie, který odmítl nabídku kolosu Inter Milán.

Zdeněk Zeman se svým synem Karlem.
Zdeněk Zeman se svým synem Karlem.

Témata:  blesksportFC Internazionale MilanoSS LazioFoggiaJuraCorriere della SeraZdeněk ZemanPescaraKarel Zeman

Související články



Články odjinud