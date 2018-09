Krásná australská atletka v Česku: sexy taneček v Ostravě, výlet do Prahy

V sobotu po druhé hodině přišla její chvíle. Ještě než Jennekeová zaklekla do startovních bloků, začala se s úsměvem na tváři vrtět a poskakovat. Její sexy kroucení obletělo svět poprvé na juniorském mistrovství světa v Barceloně v roce 2012 a na Youtube ho shlédlo skoro 19 milionů lidí. Nyní její předstartovní show spatřili i diváci v Česku.

V samotném závodě už to ale taková sláva nebyla. V disciplíně 100 metrů překážek doběhla do cíle jako poslední. Slavnější než atletickými výkony je právě díky svému sexy tanečku. Když se z Ostravy vrátila do Prahy, stihla si ještě před odletem prohlédnout hlavní město České republiky.

Korzovala po Staroměstském náměstí, kde ji pobavil člověk převlečený do kostýmu pandy a udělala si selfie například i s Pražským hradem. Nakonec zašla v centru do obchodu s čokoládou, kde si jako atletka pořádně zahřešila.

Večer pak na Letišti Václava Havla nastoupila do letadla a vydala se na třicetihodinovou cestu po ose Praha – Dubaj – Sydney. Snad se do Česka Jennekeová ještě někdy vrátí, aby si tu nejen na tartanu pěkně zatancovala.